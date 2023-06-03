Стали известны подробности трагедии на Челюскинцев: 30 мая утонули два человека

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Как выяснилось, знакомы они не были. Согласно информации, распространенной в социальных сетях, молодой человек, житель Ямало-Ненецкого автономного округа, увидел, что девушка планирует спрыгнуть с моста. Он попытался ее отговорить и удержать, но 18-летняя тюменка слушать его не стала.
Ямалец, не раздумывая, бросился следом за ней в воду, но, к сожалению, погиб. Его тело водолазы достали со дна Туры вечером 30 мая. Поиски тела 18-летней девушки продолжались более суток.
Ранее «Наш Город» писал, что трагедия на мосту Челюскинцев произошла рано утром 30 мая. Очевидцами ЧП стали несколько человек.