Стали известны подробности трагедии на Челюскинцев: 30 мая утонули два человека

Как выяснилось, знакомы они не были. Согласно информации, распространенной в социальных сетях, молодой человек, житель Ямало-Ненецкого автономного округа, увидел, что девушка планирует спрыгнуть с моста. Он попытался ее отговорить и удержать, но 18-летняя тюменка слушать его не стала.