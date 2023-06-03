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Стали известны подробности трагедии на Челюскинцев: 30 мая утонули два человека

3 июня 2023, 05:54
Фото: 2 ГИС

Житель Ямала погиб, спасая 18-летнюю тюменку

Появились подробности трагедии, произошедшей в Тюмени 30 мая. В районе моста на Челюскинцев в реке утонули двое молодых людей.
Сюжет
Тюмень
Фото: ЧС Тюмень

Как выяснилось, знакомы они не были. Согласно информации, распространенной в социальных сетях, молодой человек, житель Ямало-Ненецкого автономного округа, увидел, что девушка планирует спрыгнуть с моста. Он попытался ее отговорить и удержать, но 18-летняя тюменка слушать его не стала.

Ямалец, не раздумывая, бросился следом за ней в воду, но, к сожалению, погиб. Его тело водолазы достали со дна Туры вечером 30 мая. Поиски тела 18-летней девушки продолжались более суток.

Ранее «Наш Город» писал, что трагедия на мосту Челюскинцев произошла рано утром 30 мая. Очевидцами ЧП стали несколько человек.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Утонувшие#Тюмень#Тюменская область
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