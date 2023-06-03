Сотрудникам тюменского депздрава повысят зарплаты на 6%

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
«Проектом распоряжения предлагается внести изменения в типовое положение об оплате труда работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения, в части увеличения окладов немедицинских работников на 6,1% в связи с увеличением заработной платы указанной категории работников с 01.10.2023 г», — отмечено в документе, опубликованном на сайте правительства Тюменской области.
Предлагается увеличить оклады воспитателям, педагогическим работникам, библиотекарям, архивариусам, делопроизводителям, кассирам, методистам, комендантам, лаборантам, кладовщикам и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области растет число вакансий с частичной занятостью. За последний год количество таких предложений на рынке труда увеличилось на 15%.