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Published Сегодня, 13:57

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«Он был веселым пареньком»: 38-летний тоболяк погиб в зоне СВО

3 июня 2023, 13:57
Фото: 1MI

38-летний житель Тобольска погиб в зоне СВО

38-летний житель Тобольска Андрей Кугаевский погиб в хоне специальной военной операции в ходе выполнения боевого задания. Смертельное ранение он получил 19 мая.
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Тюмень
Фото: Типичный Тобольск
«Добрейший души человек. Веселый паренёк. Он когда уехал на СВО, регулярно снимал видео. Шутил постоянно. Вечная память. Искренне соболезнуем родным», — вспоминают знакомые погибшего военного.

Церемония прощания с тоболяком и похороны состоятся в понедельник, 5 июня, в ритуальном зале в 11.00.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Александра Лехмана. Он принимал участие в спецоперации с ноября 2022 года.

#Валентина Бурнашева#СВО#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тобольск#Тюменская область
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