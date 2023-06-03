«Он был веселым пареньком»: 38-летний тоболяк погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
«Добрейший души человек. Веселый паренёк. Он когда уехал на СВО, регулярно снимал видео. Шутил постоянно. Вечная память. Искренне соболезнуем родным», — вспоминают знакомые погибшего военного.
Церемония прощания с тоболяком и похороны состоятся в понедельник, 5 июня, в ритуальном зале в 11.00.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Александра Лехмана. Он принимал участие в спецоперации с ноября 2022 года.