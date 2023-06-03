Как застраховаться перед путешествием с выгодой до 42%

Posted 3 июня 09:35
Published 3 июня 09:35
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Туристический полис поможет, если во время поездки произойдет непредвиденная ситуация: болезнь, травма, потеря багажа. Лечение в незнакомой стране обойдется в копеечку. А страховая компания возместит затраты на лечение или компенсирует стоимость утерянных вещей.
СОГАЗ предлагает два вида полисов для туристов:
Полис ВЗР гарантирует экстренную медицинскую помощь при болезнях и несчастных случаях за границей. Для путешествий по России часто достаточно стандартного полиса ОМС. Но в государственных поликлиниках нередко бывают очереди, а в отдаленных регионах может вовсе не быть нужных аппаратов, например, МРТ.
В полис путешественников можно дополнительно добавить страхование гражданской ответственности, а также расширить покрытие, выбрав опцию «несчастный случай». Это востребовано туристами, которые занимаются спортом или активным отдыхом. На горнолыжном склоне можно случайно столкнуться с другим лыжником или сноубордистом и не только повредить его оборудование, но и получить травмы. В таком случае компенсацию за испорченную вещь выплатит страховщик, а ассистанская компания организует экстренную помощь при несчастном случае. Полис также покроет эвакуацию, если туристы заблудятся в горах.
Базовый полис подойдет для оформления визы. Он покрывает медицинские расходы, в том числе при стоматологических заболеваниях, расходы на медицинскую эвакуацию и репатриацию. Звонки в сервисную службу бесплатные. Перед покупкой этого полиса нужно внимательно изучить перечень рисков, на которые распространяется страховка.
Программа «Оптимум» от СОГАЗа покрывает те же риски и дополнительно расходы:
Программа «Комфорт» включает все перечисленные расходы, а также компенсацию при утере багажа и документов, правовые консультации, связанные с несчастным случаем или ДТП. Этот полис стоит выбрать, если вы везете с собой дорогую одежду, сноуборды или горные лыжи.
Каждый пакет страхования можно расширить дополнительными опциями. СОГАЗ предлагает опции:
Последние две опции актуальны и для путешествий по России.
Активный отдых включает в себя катание на водных и обычных мотоциклах, яхтах, рафтах, каяках, снегоходах, сегвеях, квадроциклах, мопедах, скутерах, неорганизованный спуск в пещеры, конные походы.
При заключении договора можно конкретизировать виды спорта, которыми вы планируете заниматься во время поездки.