Ехал на речку: в селе под Тюменью поймали 10-летнего мотоциклиста

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Школьник направлялся в сторону водоема. Как выяснилось, родители не знали о том, что их десятилетний сын сел за руль мотоцикла и уехал. Информация о нарушении будет направлена в ПДН.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью на трассе Голышманово — Аромашево произошла смертельная авария. Водитель автомобиля Changan сбил косулю, выбежавшую на проезжу часть. Из-за удара машина слетела в кювет и перевернулась. Погибли два пассажира иномарки — 24-летняя девушка и 31-летний мужчина, жители села Аромашево.