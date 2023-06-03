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Ехал на речку: в селе под Тюменью поймали 10-летнего мотоциклиста

3 июня 2023, 12:12
Фото: ГИБДД

В селе под Тюменью задержали 10-летнего мотоциклиста

10-летнего мотоциклиста задержали сегодня днем в тюменской деревне Черная Речка автоинспекторы ГИБДД.
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Тюмень

Школьник направлялся в сторону водоема. Как выяснилось, родители не знали о том, что их десятилетний сын сел за руль мотоцикла и уехал. Информация о нарушении будет направлена в ПДН.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью на трассе Голышманово — Аромашево произошла смертельная авария. Водитель автомобиля Changan сбил косулю, выбежавшую на проезжу часть. Из-за удара машина слетела в кювет и перевернулась. Погибли два пассажира иномарки — 24-летняя девушка и 31-летний мужчина, жители села Аромашево.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#ДТП#Тюменская область
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