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Posted 3 июня 11:41

Published 3 июня 11:41

Modified Сегодня, 17:52

Updated Сегодня, 17:52

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Для подростков Уватского района организована летняя смена с патриотическим уклоном

3 июня 2023, 11:41
Фото: 1MI
В этом году в Уватском районе будут работать 17 летних оздоровительных лагерей. В одном из них организована смена «Ратник». Участие в ней могут принять подростки с базовыми навыками по допризывной подготовке, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Лагеря дневного пребывания будут работать на протяжении трех смен, в них смогут отдохнуть 1650 школьников, — говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. — Наши специалисты подготовили разнообразную программу, поэтому надеюсь, что дети проведут время интересно и с пользой. Особняком выглядит пятидневная смена «Ратник», которая пройдёт в Уватской школе в июне для подростков, имеющих базовые навыки по допризывной подготовке. В вечерний период для детей будут работать спортивные, досуговые площадки и один вечерний клуб «Подросток» в центре соцобслуживания населения. Для нас важно, чтобы каждый юный житель Уватского района имел возможности для организованного отдыха или работы. В частности, при содействии службы занятости населения планируется трудоустроить 417 подростков от 14 до 18 лет, из них 168 — будут работать вожатыми в оздоровительных организациях.

В приоритетном порядке трудоустраивают детей-сирот, детей из малообеспеченных и неполных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и членов семей военнослужащих в СВО. Работодателями могут выступать организации любых форм собственности.

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