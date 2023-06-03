Для подростков Уватского района организована летняя смена с патриотическим уклоном

Лагеря дневного пребывания будут работать на протяжении трех смен, в них смогут отдохнуть 1650 школьников, — говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. — Наши специалисты подготовили разнообразную программу, поэтому надеюсь, что дети проведут время интересно и с пользой. Особняком выглядит пятидневная смена «Ратник», которая пройдёт в Уватской школе в июне для подростков, имеющих базовые навыки по допризывной подготовке. В вечерний период для детей будут работать спортивные, досуговые площадки и один вечерний клуб «Подросток» в центре соцобслуживания населения. Для нас важно, чтобы каждый юный житель Уватского района имел возможности для организованного отдыха или работы. В частности, при содействии службы занятости населения планируется трудоустроить 417 подростков от 14 до 18 лет, из них 168 — будут работать вожатыми в оздоровительных организациях.