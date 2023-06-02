Уголовное дело по факту сбыта наркотиков возбуждено в отношении москвича. Видео

Досмотр машины решили провести из-за странного поведения водителя. Он невнятно отвечал на вопросы полицейских, решивших проверить его документы. «Синтетику» в 16 пакетах автоинспекторы обнаружили в салоне под задним сиденьем и в багажном отсеке под пластиковой обшивкой.