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Уголовное дело по факту сбыта наркотиков возбуждено в отношении москвича. Видео

2 июня 2023, 03:30
Фото: 1MI

Уголовное дело по факту сбыта наркотика возбуждено в отношении москвича

Сотрудники ДПС Тюменской области остановили водителя из Москвы на 125 км дороги Шадринск – Ялуторовск. У него было больше 15 кг синтетического наркотика N-метилэфедрона, сообщает ГИБДД по Тюменской области.
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Тюмень

 33-летний житель Москвы ехал во Владивосток. По пути он планировал сделать в различных регионах тайники.

Досмотр машины решили провести из-за странного поведения водителя. Он невнятно отвечал на вопросы полицейских, решивших проверить его документы. «Синтетику» в 16 пакетах автоинспекторы обнаружили в салоне под задним сиденьем и в багажном отсеке под пластиковой обшивкой.

Следователи МО МВД России «Ялуторовский» возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Водителя заключили под стражу. Расследование продолжается.

#Олеся Киреева#ДПС#Общество#Тюменцы#Тюмень против наркотиков#Тюмень#Тюменская область#Видео
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