Уголовное дело по факту сбыта наркотиков возбуждено в отношении москвича. Видео

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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33-летний житель Москвы ехал во Владивосток. По пути он планировал сделать в различных регионах тайники.
Досмотр машины решили провести из-за странного поведения водителя. Он невнятно отвечал на вопросы полицейских, решивших проверить его документы. «Синтетику» в 16 пакетах автоинспекторы обнаружили в салоне под задним сиденьем и в багажном отсеке под пластиковой обшивкой.
Следователи МО МВД России «Ялуторовский» возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Водителя заключили под стражу. Расследование продолжается.