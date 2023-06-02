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Тюменцам разрешили жарить шашлыки, но есть условие

2 июня 2023, 04:56

Тюменцам объяснили, можно ли жарить шашлыки на даче

Жителям Тюменской области объяснили, как можно жарить шашлыки в условиях действия особого противопожарного режима.
Сюжет
Тюмень

О том, как разрешено готовить пищу рассказали в МЧС по Тюменской области. Специалисты отметили, что разведение открытого огня на дачных участках, участках ИЖС, пляжах, парках и городских лесах в баках, бочках, мангалах запрещено.

Однако барбекю и тандыром пользоваться можно. Правда, при условии соблюдения определенных правил. Во-первых, расстояние от устройства для приготовления пищи до зданий, сооружений и иных построек должно составлять не менее 5 метров. Территория вокруг должна быть очищена от сухостойных деревьев, сухой травы и других горючих материалов в радиусе не менее 2-х метров.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 июня отменен режим ЧС. Особый противопожарный режим на территории региона продлен до 24 июня 2023 года. В ближайшие дни на юге области ожидается жаркая погода. Температура воздуха до +36.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Особый противопожарный режим#МЧС#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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