Тюменцам разрешили жарить шашлыки, но есть условие

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
О том, как разрешено готовить пищу рассказали в МЧС по Тюменской области. Специалисты отметили, что разведение открытого огня на дачных участках, участках ИЖС, пляжах, парках и городских лесах в баках, бочках, мангалах запрещено.
Однако барбекю и тандыром пользоваться можно. Правда, при условии соблюдения определенных правил. Во-первых, расстояние от устройства для приготовления пищи до зданий, сооружений и иных построек должно составлять не менее 5 метров. Территория вокруг должна быть очищена от сухостойных деревьев, сухой травы и других горючих материалов в радиусе не менее 2-х метров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 июня отменен режим ЧС. Особый противопожарный режим на территории региона продлен до 24 июня 2023 года. В ближайшие дни на юге области ожидается жаркая погода. Температура воздуха до +36.