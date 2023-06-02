Тюменцам разрешили жарить шашлыки, но есть условие

Однако барбекю и тандыром пользоваться можно. Правда, при условии соблюдения определенных правил. Во-первых, расстояние от устройства для приготовления пищи до зданий, сооружений и иных построек должно составлять не менее 5 метров. Территория вокруг должна быть очищена от сухостойных деревьев, сухой травы и других горючих материалов в радиусе не менее 2-х метров.