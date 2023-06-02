Стали известны подробности трагедии на Демьяна Бедного: мужчина выпал с 10 этажа

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:58
В начале одиннадцати часов вечера здесь из окна квартиры на десятом этаже выпал молодой мужчина. ЧП произошло в 22:11. Бригада медиков прибыла на место происшествия спустя 10 минут. К сожалению, тюменец скончался на месте происшествия. По словам очевидцев, погибшему было не больше 25-ти лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 30 мая в реке Тура утонули мужчина и девушка. Тело мужчины водолазы достали со дна реки вечером 30 мая, поиски тела девушки продолжались более суток.