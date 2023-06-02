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Стали известны подробности трагедии на Демьяна Бедного: мужчина выпал с 10 этажа

2 июня 2023, 04:35
Фото: 1MI

Молодой тюменец погиб при падении с 10 этажа дома на Демьяна Бедного

Тюменские медики рассказали о подробностях трагедии, произошедшей накануне вечером в доме по улице Демьяна Бедного, 98/4.
Сюжет
Тюмень
Видео: 1MI

В начале одиннадцати часов вечера здесь из окна квартиры на десятом этаже выпал молодой мужчина. ЧП произошло в 22:11. Бригада медиков прибыла на место происшествия спустя 10 минут. К сожалению, тюменец скончался на месте происшествия. По словам очевидцев, погибшему было не больше 25-ти лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 30 мая в реке Тура утонули мужчина и девушка. Тело мужчины водолазы достали со дна реки вечером 30 мая, поиски тела девушки продолжались более суток.

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