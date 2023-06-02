Стали известны подробности трагедии на Демьяна Бедного: мужчина выпал с 10 этажа

В начале одиннадцати часов вечера здесь из окна квартиры на десятом этаже выпал молодой мужчина. ЧП произошло в 22:11. Бригада медиков прибыла на место происшествия спустя 10 минут. К сожалению, тюменец скончался на месте происшествия. По словам очевидцев, погибшему было не больше 25-ти лет.