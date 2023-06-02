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СК начал проверку по факту выпадения 31-летнего мужчины из окна на Демьяна Бедного

2 июня 2023, 05:29
Фото: 1MI

В Тюмени из окна многоэтажки выпал 31-летний мужчина. СК начал проверку

Тюменские следователи начали проверку по факту гибели мужчины на Демьяна Бедного. ЧП произошло накануне вечером — из окна квартиры на 10-м этаже выпал 31-летний мужчина.
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Тюмень
«По данному факту следственными органами проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства. Внешние признаки криминальной смерти не обнаружены», — сообщили «Нашему Городу» в Следственном комитете.

Ранее «Наш Город» писал, что трагедия произошла накануне в десять часов вечера. Мужчина какое-то время сидел на внешнем блоке кондиционера квартиры на 10-м этаже, после чего упал вниз и разбился насмерть.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Человек выпал из окна#Следственный комитет#Тюмень#Тюменская область
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