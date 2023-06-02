СК начал проверку по факту выпадения 31-летнего мужчины из окна на Демьяна Бедного

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
«По данному факту следственными органами проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства. Внешние признаки криминальной смерти не обнаружены», — сообщили «Нашему Городу» в Следственном комитете.
Ранее «Наш Город» писал, что трагедия произошла накануне в десять часов вечера. Мужчина какое-то время сидел на внешнем блоке кондиционера квартиры на 10-м этаже, после чего упал вниз и разбился насмерть.