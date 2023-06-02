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Секрет 30 летнего успеха ВСК в Тюменской области — доверие клиентов

2 июня 2023, 09:56
В этом году многие филиалы Страхового Дома ВСК по всей стране отмечают свое 30-летие. В каждом российском регионе у страховщиков этой компании свои особенности работы и свои подходы к клиенту.

С какими результатами к 30 летнему порогу подошел Тюменский филиал ВСК, рассказала порталу «Наш Город» директор филиала Ольга Кубинская.

Расскажите, каковы особенности местного страхового рынка Тюмени? Есть ли особенности, которые его отличают от рынка страхования в центральной или южной частях России?

—Тюменская область — экономически развитый регион. Если российские страховщики за прошлый год показали рост сборов на 0,5 процента, то на нашей территории некоторые страховые компании выросли до 21 процента. В денежном эквиваленте это примерно составило около 5 млрд рублей.

Но, рассуждая о работе именно нашей компании, нельзя брать в расчет только Тюменскую область. Ведь наш филиал обслуживает и другие регионы, такие как Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Как можно объяснить такой рост финансовых показателей страховых компаний на данных территориях?

— Поскольку экономика области развивается динамично, а страхование — это неотъемлемая часть экономического процесса, мы принимаем участие практически во всех направлениях экономического развития. Конечно, у большинства страховых компаний и ВСК основную долю сборов на сегодня составляет всем знакомое ОСАГО. Основную часть клиентов приносят нам те зоны страхования, которые являются обязательными либо связанными с процессами кредитования, лизинга.

Например, немалую долю на рынке у нас занимает страхование в рамках ипотеки, в частности — страхование от несчастного случая. Это тот сегмент, в котором наш филиал преуспел и показал значительный рост, несмотря на падение ипотечного рынка. Также стоит упомянуть и всем знакомое каско. В этом направлении показатели роста связаны с увеличением продаж автомобилей в лизинг. Причем как премиум авто, так и обычных. И в этом случае комплексное автомобильное страхование является обязательным.

Ольга Кубинская Ольга Кубинская
Ольга Кубинская
Фото: ВСК страхование

Получается, что эти перечисленные виды страхования наиболее востребованы в регионе?

— Безусловно. Но стоит добавить, что подобные виды страхования наиболее востребованы по всей России, так что какой-то региональной особенности в описанных тенденциях нет. Но так как в Тюменскую область уже пришло лето, температура достигла плюс 30 и стали возникать лесные пожары, наиболее востребованным стало страхование имущества физических лиц от природных явлений.

Ранее вы упомянули о спаде ипотечного рынка, как это отразилось на финансовых результатах вашего филиала?

— В целом и компания ВСК, и ее тюменский филиал с прошлого года и до сих пор показывает динамичный рост сборов, и небольшое снижение в сегменте ипотечного страхования для нас не стали критичными. Да, доля выдачи ипотеки в прошлом году снизилась в силу различных внешних факторов, но ситуация на тюменском страховом рынке позволила нам показывать положительную динамику, и прошлый год мы завершили с выполнением плана по всем финансовым показателям с темпом роста в 135 процентов. На сегодняшний день филиал показывает динамику в целом по сборам — 140 процентов.

Все-таки на каких видах страхования специализируется ВСК именно в Тюменской области?

Как я уже говорила, основная доля приходится на сборы ОСАГО, каско и несчастные случаи. Популярным видом стало и добровольное медицинское страхование, особенно после пандемии. Многие стали работать дистанционно, кто-то все-таки заболел, после чего ему потребовалась профилактика и восстановительные курсы. Да и в целом россияне стали больше заботиться о здоровье, что стало драйвером ДМС.

Мы гордимся, что ряд крупных объектов в Тюмени застрахованы в ВСК. И дальше, с развитием города и области, мы продолжим сотрудничество в этом направлении.

Многие филиалы ВСК по всей стране в этом году отмечают 30 лет. С какими результатами и достижениями вы подошли к этой дате, и какие приоритеты в развитии вы выделяете на ближайшее время?

— Я в филиале работаю 24 года и наблюдаю, как росло и растет доверие партнеров к нашей компании. Наверное, это самое важное наше достижение. Тем не менее мы стремимся и к увеличению доли на рынке. Если сейчас это 5%, то наши амбиции составляют не менее 10% до конца текущего года. Планируем увеличить сборы в два раза. Для этого нужно просто развивать наши цифровые возможности и продолжать активно внедрять новые технологии.

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