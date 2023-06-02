Секрет 30 летнего успеха ВСК в Тюменской области — доверие клиентов

— В целом и компания ВСК, и ее тюменский филиал с прошлого года и до сих пор показывает динамичный рост сборов, и небольшое снижение в сегменте ипотечного страхования для нас не стали критичными. Да, доля выдачи ипотеки в прошлом году снизилась в силу различных внешних факторов, но ситуация на тюменском страховом рынке позволила нам показывать положительную динамику, и прошлый год мы завершили с выполнением плана по всем финансовым показателям с темпом роста в 135 процентов. На сегодняшний день филиал показывает динамику в целом по сборам — 140 процентов.