С начала года бюджеты российских регионов недополучили миллиарды рублей НДФЛ

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
По данным «Новых Известий», во всех субъектах РФ фиксируется снижение поступлений налога с физических лиц. В Ленинградской области объявили, что в апреле местным властям пришлось взять у Федерального казначейства займ на 5,9 млрд рублей. Долг области увеличился сразу до 12 млрд.
В Тюменской области серьёзных сокращений выплат НДФЛ не произошло, но сейчас только июнь. Хуже всего ситуация с платежами в Калининграде, Челябинске, Магадане.
«Власти Татарстана, по словам главы бюджетного комитета Госсовета РТ Леонида Якунина, с новой системой вместо дополнительных сборов на 5 млрд рублей получили потери на 3,8 млрд рублей», — сообщают «Новые Известия».
Министр финансов Антон Силуанов признал, что у некоторых регионов подходит к критической отметке в 100%.
По словам экспертов сокращение платежей произошло из-за сложившейся экономической ситуации и не до конца продуманное нововведение с ЕСН.
«Безусловно, и общее экономическое положение сказывается. Сводить просадку поступлений в региональные бюджеты только к кассовым разрывам не стоит. Проблема есть, она оказывает влияние, но там, где такие сильные провалы — подозреваю, что есть и другие причины. Осложняет все еще и тот факт, что денег, которые удалось собрать от НДФЛ, даже на зависших счетах маловато», — сообщил изданию главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.
В Москве платежи по НДФЛ упали сразу на 26%. Столица вошла в десятку худших.
В данный момент большинству регионов грозит долговая яма. Причём уже нет гарантий того, что федеральный бюджет осилит раздачу всем желающим дешёвых госкредитов. Деньги необходимы на инфраструктуру, медицину, образование, придётся тратить на проценты по кредитам и облигациям.
Ранее «Наш город» сообщал, что дочерняя структура тюменской компании «Арсиб» задолжала налоговой почти миллиард рублей. В отношении ООО «Энки Строй» введена процедуру наблюдения.