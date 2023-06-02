С начала года бюджеты российских регионов недополучили миллиарды рублей НДФЛ

По данным «Новых Известий», во всех субъектах РФ фиксируется снижение поступлений налога с физических лиц. В Ленинградской области объявили, что в апреле местным властям пришлось взять у Федерального казначейства займ на 5,9 млрд рублей. Долг области увеличился сразу до 12 млрд.