РЭО: В России дополнительно появится 6,7 млн тонн мощностей по обработке ТКО

Глава РЭО пояснил, что количество образуемых в стране твердых коммунальных отходов (ТКО) составляет около 50 миллионов тонн ежегодно. При этом 50 процентов приходится на тару и упаковку. За последнее время вовлечению в повторный хозяйственный оборот подлежало 11,9 процента образованной массы ТКО, что почти в два раза превышает установленный показатель. По словам Дениса Буцаева, таких результатов удалось достичь благодаря введению в оборот новых объектов по обращению с отходами — в прошлом году запустили 36 таких объектов. В 2023 году было заключено еще 23 концессии и инвестсоглашения, в рамках которых в России создадут новые объекты. В совокупности они будут перерабатывать 6,7 миллиона тонн ТКО. Современные комплексы появятся на территории семнадцати субъектов. Развитие отраслевой инфраструктуры будет осуществляться с использованием разных видов поддержки, включая помощь РЭО.