РЭО: В России дополнительно появится 6,7 млн тонн мощностей по обработке ТКО

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Updated Сегодня, 09:59
Об этом рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев в ходе своего выступления с докладом на общественном совете при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, информирует inkazan.ru.
Глава РЭО пояснил, что количество образуемых в стране твердых коммунальных отходов (ТКО) составляет около 50 миллионов тонн ежегодно. При этом 50 процентов приходится на тару и упаковку. За последнее время вовлечению в повторный хозяйственный оборот подлежало 11,9 процента образованной массы ТКО, что почти в два раза превышает установленный показатель. По словам Дениса Буцаева, таких результатов удалось достичь благодаря введению в оборот новых объектов по обращению с отходами — в прошлом году запустили 36 таких объектов. В 2023 году было заключено еще 23 концессии и инвестсоглашения, в рамках которых в России создадут новые объекты. В совокупности они будут перерабатывать 6,7 миллиона тонн ТКО. Современные комплексы появятся на территории семнадцати субъектов. Развитие отраслевой инфраструктуры будет осуществляться с использованием разных видов поддержки, включая помощь РЭО.
В докладе Дениса Буцаева также прозвучала мысль, что в развитии отрасли большую роль играет ее цифровизация. Помимо этого, актуальными являются направление по привлечению молодежи в экологическое просвещение и волонтерство, а также развитие в стране системы раздельного сбора отходов посредством закупки баков. В число мер поддержки отрасли вошли зеленые облигации и совершенствование механизма расширенной ответственности производителя (РОП).
Исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова напомнила, что федпроект «Комплексная система по обращению с ТКО» реализуется в рамках национального проекта «Экология». Гулимова подчеркнула важность слаженной работы всех звеньев цепи, когда каждый должен четко работать в рамках своих обязанностей и поставленных задач. К решению проблем, которые возникают в процессе создания такой системы, необходимо привлекать отраслевые министерства и ведомства, такие как Минтранс России.
Отдельное внимание также уделяется федпроекту по формированию в России экономики замкнутого цикла, отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский. В рамках реализации данного проекта предусмотрено строительство восьми экологических промышленных парков (ЭПП) в разных регионах России — Приморском и Краснодарском краях, на Ставрополье и в Подмосковье. Кроме этого, парки планируют построить еще в четырех областях: Нижегородской, Челябинской, Новосибирской и Ленинградской.
Появление в стране таких крупных промышленных объектов повлечет за собой открытие новых рабочих мест. Ориентировочно их количество превысит одиннадцать тысяч. Благодаря новым ЭПП во вторичный оборот будет вовлекаться до 1,1 млн тонн ТКО в год.