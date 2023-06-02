nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:20

Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

Изображение материала

Рекордная жара ожидается на юге Тюменской области

2 июня 2023, 16:20
Фото: 1MI

На юге Тюменской области обещают рекордную жару и до + 37

На юге Тюменской области ожидается рекордная жара. По данным Гисметео около Ишима воздух разогреется до + 37 градусов.

В воскресенье будет самым жарким днём на этой неделе, скорость ветра в ясный день составит 4-9 метров в секунду. Влажность воздуха около 40%. Жители юго области уже выезжают на пляж.

Ранее «Наш город» сообщал, что в субботу в Тюмени будет малооблачная погода и до + 36 градусов. Жара немного спадёт в воскресенье, в городе сохраняется пожароопасная обстановка. На следующей неделе возможны небольшие дожди, скорость ветра повысится до 5-11 метров в секунду.

Пора на пляж: на выходных в Тюмени ожидается до + 35
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Жара
Подпишитесь
«Оправдают избиение или ужесточат наказание?»: дело экипажа ГИБДД рассмотрят с нуля
Сегодня, 06:58
«Мы с пассажиром стреляли друг в друга из бластеров». Тюменский таксист — о работе
Сегодня, 09:32
Горит поле: новый пожар в Антипино около Тюмени, дым видно даже у ТЭЦ-2. Фото
Сегодня, 11:34
Жителям Тюмени разрешили купаться только в шести водоемах. Список
Сегодня, 06:25
Десятки электросамокатов перегородили пешеходные дорожки на Широтной. Фото
Сегодня, 11:13
Где спастись от жары в Тюмени?
Сегодня, 10:49