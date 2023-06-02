Рекордная жара ожидается на юге Тюменской области

Ранее «Наш город» сообщал, что в субботу в Тюмени будет малооблачная погода и до + 36 градусов. Жара немного спадёт в воскресенье, в городе сохраняется пожароопасная обстановка. На следующей неделе возможны небольшие дожди, скорость ветра повысится до 5-11 метров в секунду.