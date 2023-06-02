Пять комплексных объектов ТКО появятся в Херсонской области и Запорожье благодаря РЭО

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в Херсонской области предусмотрено создание трех комплексов в Скадовском, Геническом и Каховском районах в 2026–2028 годах, а в Запорожской области — двух комплексов, возле Мелитополя и Бердянска, в 2026–2027 годах, пишет издание rostovgazeta.ru.
Концепции развития отрасли обращения с ТКО направлены на согласование в министерство природных ресурсов и экологии Херсонской области и министерство природных ресурсов и экологии военно-гражданской администрации Запорожской области. Они разработаны в рамках дорожных карт, которые подписаны между РЭО и соответствующими ведомствами.
Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин отметил, что концепции разработаны до 2030 года и направлены на достижение ключевых показателей отрасли обращения с ТКО, которые были установлены в указе президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».