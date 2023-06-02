Пять комплексных объектов ТКО появятся в Херсонской области и Запорожье благодаря РЭО

Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин отметил, что концепции разработаны до 2030 года и направлены на достижение ключевых показателей отрасли обращения с ТКО, которые были установлены в указе президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».