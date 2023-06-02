«Оправдают избиение или ужесточат наказание?»: дело экипажа ГИБДД рассмотрят с нуля

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
29 ноября 2022 года был вынесен обвинительный приговор по делу Андрея Саксин, Ашота Арутюняна и Дениса Федоровского, которые в 2020 году остановили автомобиль Daewoo Matiz и избили водителя. После чего им выдвинули обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ.
Как выяснилось в ходе судебного следствия, сотрудникам ГИБДД показалось, что из машины пахнет алкоголем.
«За ноги вытащили из автомобиля на проезжую часть. Удерживали руками, поставив на колени и прижав к земле. Саксин умышленно нанес один удар правой ногой в правую руку потерпевшего. А затем стал брать рукой снег с проезжей части и начал бросать водителю в лицо», — рассказывал потерпевший Данекин.
Мужчину избивали руками, придавливали коленом к земле. Было доказано, что все действия производились по предварительному сговору всех троих полицейских. Арутюнян и Федоровский держали, а Саксин — бил.
Однако обвиняемые отказывались признавать вину, они были убеждены, что приняли «необходимые меры». Мужчины поясняли, что водитель отказался предоставлять документы и именно поэтому было решено применить силу. Но в момент, когда Данекина били, у него в руках уже было водительское удостоверение. Это зафиксировано на видео, которое показали в суде. Автором видеоролика стала жена водителя, которая заявляла, что также получила несколько ударов от сотрудников ГИБДД.
Стоит отметить, что в суде рассматривались еще 2 эпизода, когда к этим сотрудникам возникали претензии, касательно исполнения должностных полномочий. Один инцидент произошел в 2020 году на парковке в селе Луговое.
«Ты че, паренек, в себя поверил?», — спросил Федоровский у одного из молодых людей.
Когда сельчанин спокойным тоном попросил полицейского обращаться к нему на «Вы», последовало применение силы со стороны сотрудников ДПС. Однако заявление по этому происшествию осталось без удовлетворения и обвинение было снято.
Но судья все же признала Аратюняна, Саксина и Федоровского виновными за избиение водителя Daewoo Matiz. Каждому назначили условное наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком в 3 года. Их также лишили права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах на 2 года.
Наказание для сотрудников ГИБДД не удовлетворило потерепевшего, его жену и их представителя. Вдобавок у них были серьезные претензии к судебному процессу, в частности — к государственному обвинителю. За время рассмотрения дела дважды произвели смену прокурора. Из-за этого, по мнению адвоката потерпевшей стороны, новый прокурор не успела на достаточном уровне ознакомиться с материалами дела.
«Первый прокурор не поддерживала обвинения вовсе. Когда надо было выступать в прениях, она вообще пропала. Потом дали неаттестованного сотрудника. Тем двум прокурорам, которые заново вступили в дело не дали времени должным образом подготовиться к процессу. Они даже физически не смогли бы этого сделать», — заявил журналистам адвокат пострадавшей семьи.
Известно, что адвокат также планировал подать жалобу на решение суда, так как счел приговор слишком мягким. Он убежден, что по таким серьезным преступлениям виновные должны получать реальный срок.
А жена потерпевшего заявила, что по ее данным, мать одного из сотрудников работает судьей. А потому, она предполагает, срок и сделали условным.
Сегодня стало известно, что Тюменский областной суд отменил решение судьи Тюменского областного суда и дело будет направлено на новое рассмотрение. В объединенной пресс-службу судов Тюменской области объяснили, что это решение связано с апелляционной жалобой семьи потерпевших, которые требуют для сотрудников ГИБДД реального срока.
Также, в связи с тем, что дело будут рассматривать с нуля, мужчин еще могут признать виновными по двум другим эпизодам, которые ранее были отвергнуты судом.