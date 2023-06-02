«Оправдают избиение или ужесточат наказание?»: дело экипажа ГИБДД рассмотрят с нуля

Однако обвиняемые отказывались признавать вину, они были убеждены, что приняли «необходимые меры». Мужчины поясняли, что водитель отказался предоставлять документы и именно поэтому было решено применить силу. Но в момент, когда Данекина били, у него в руках уже было водительское удостоверение. Это зафиксировано на видео, которое показали в суде. Автором видеоролика стала жена водителя, которая заявляла, что также получила несколько ударов от сотрудников ГИБДД.