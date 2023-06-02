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На стихийных рынках Тюмени массово продают клубнику из Краснодара за 500 рублей

2 июня 2023, 14:36
Фото: Скрин "Тюменское время"

В Тюмени массово продают клубнику из Краснодара за 500 рублей. Фото

На стихийных рынках Тюмени продают много клубники. В этом сезоне цены составляет от 500 рублей за килограмм.

Продавцы уверяют, что её везут из Краснодарского края.

По данным телеканала «Тюменское время», стакан с клубникой стоит до 150 рублей. Некоторые продавцы реализуют ягоду он-лайн. Продают 1 ящик (около 3 кг) за 1 300 рублей.

В Тюменском районе действует небольшое предприятие, которое выращивает клубнику. Зимой она стоит уже по 1 500 рублей за килограмм.

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера в центре Тюмени блогер спровоцировал давку из-за «клубники в шоколаде».

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Работа#Бизнес
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