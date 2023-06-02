На стихийных рынках Тюмени массово продают клубнику из Краснодара за 500 рублей

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Продавцы уверяют, что её везут из Краснодарского края.
По данным телеканала «Тюменское время», стакан с клубникой стоит до 150 рублей. Некоторые продавцы реализуют ягоду он-лайн. Продают 1 ящик (около 3 кг) за 1 300 рублей.
В Тюменском районе действует небольшое предприятие, которое выращивает клубнику. Зимой она стоит уже по 1 500 рублей за килограмм.
Ранее «Наш город» сообщал, что вчера в центре Тюмени блогер спровоцировал давку из-за «клубники в шоколаде».