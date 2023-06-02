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Можно купаться в шести водоемах, девочка утонула в Туре, тюменцам разрешили шашлыки

2 июня 2023, 20:10
Фото: 1MI

Девочка утонула в Туре, тюменцам разрешили шашлыки, можно купаться в шести водоемах

Список тюменских водоемов, признанных безопасными, стал гораздо больше. Теперь разрешили плавать еще в четырех.

В Тюменской области Роспотребнадзор разрешил купаться в шести водоемах.

Положительные заключения получили акватория пруда Лесной, акватория озера Андреевское на 21-м километре Ялуторовского тракта, акватория озера Арсеньевское (АНО ОДООЦ «Ребячья республика») и акватория озера Полушинское (филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка»).

В мае купаться можно было на базе отдыха «Верхний бор» и в водоёме у оздоровительного центра «Сибирь».

Популярные у тюменцев озеро Липовое и водоем, расположенный на территории базы отдыха «Кулига Парк» пока в число разрешенных для купания мест не попали.

В реке Тура утонула девочка, ее тело нашли спасатели МЧС.

Вечером, 1 июня в реке утонула девочка. Её нашли в Туре в Тюменском районе, тело на берег вытащили спасатели.

«Факт гибели ребёнка подтверждаем. Он утонул 1 июня», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе МЧС.

Причины произошедшего выясняются. За последний месяц в Тюменской области утонули не менее четырех человек.

Позже информацию о трагедии подтвердили в СКР по Тюменской области. Там уточнили, что всё произошло в реке, протекающей в селе Борки.

Тюменцам разрешили жарить шашлыки, но есть условие.

Жителям Тюменской области объяснили, как можно жарить шашлыки в условиях действия особого противопожарного режима.

О том, как разрешено готовить пищу рассказали в МЧС по Тюменской области. Специалисты отметили, что разведение открытого огня на дачных участках, участках ИЖС, пляжах, парках и городских лесах в баках, бочках, мангалах запрещено.

Однако барбекю и тандыром пользоваться можно. Правда, при условии соблюдения определенных правил. Во-первых, расстояние от устройства для приготовления пищи до зданий, сооружений и иных построек должно составлять не менее 5 метров.

Тюменцам разрешили жарить шашлыки, но есть условие
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода в Тюмени#Работа#Деньги#Бизнес
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