Можно купаться в шести водоемах, девочка утонула в Туре, тюменцам разрешили шашлыки

Posted Сегодня, 20:10
Published Сегодня, 20:10
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Updated Сегодня, 20:10
В Тюменской области Роспотребнадзор разрешил купаться в шести водоемах.
Положительные заключения получили акватория пруда Лесной, акватория озера Андреевское на 21-м километре Ялуторовского тракта, акватория озера Арсеньевское (АНО ОДООЦ «Ребячья республика») и акватория озера Полушинское (филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка»).
В мае купаться можно было на базе отдыха «Верхний бор» и в водоёме у оздоровительного центра «Сибирь».
Популярные у тюменцев озеро Липовое и водоем, расположенный на территории базы отдыха «Кулига Парк» пока в число разрешенных для купания мест не попали.
В реке Тура утонула девочка, ее тело нашли спасатели МЧС.
Вечером, 1 июня в реке утонула девочка. Её нашли в Туре в Тюменском районе, тело на берег вытащили спасатели.
«Факт гибели ребёнка подтверждаем. Он утонул 1 июня», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе МЧС.
Причины произошедшего выясняются. За последний месяц в Тюменской области утонули не менее четырех человек.
Позже информацию о трагедии подтвердили в СКР по Тюменской области. Там уточнили, что всё произошло в реке, протекающей в селе Борки.
Тюменцам разрешили жарить шашлыки, но есть условие.
Жителям Тюменской области объяснили, как можно жарить шашлыки в условиях действия особого противопожарного режима.
О том, как разрешено готовить пищу рассказали в МЧС по Тюменской области. Специалисты отметили, что разведение открытого огня на дачных участках, участках ИЖС, пляжах, парках и городских лесах в баках, бочках, мангалах запрещено.
Однако барбекю и тандыром пользоваться можно. Правда, при условии соблюдения определенных правил. Во-первых, расстояние от устройства для приготовления пищи до зданий, сооружений и иных построек должно составлять не менее 5 метров.