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Курортный вид мошенничества в Тюмени продолжает процветать

2 июня 2023, 16:59
Фото: 1MI

Неравнодушные тюменцы просят не фотографироваться с птицами за деньги

Просьбу не делать фотографии с птицами тюменцы аргументируют тем, что их мучают.

Пернатые, по словам горожан, вынуждены целыми днями находиться на улице без пищи и воды.

«Интересно, почему до сих пор не смогли забрать птиц? Почему в других городах борются с таким бизнесом, а у нас нет. На солнце столько часов, и без воды. Люди, прошу, не фотографируйтесь с птицами», — написал местный житель в паблике «ЧС Тюмень».

В комментариях горожане рассказали, что обратились по этому вопросу в Россельхознадзор, специалисты которого им посоветовали позвонить в МВД и администрацию центрального административного округа.

Ранее «Наш город» писал, что ещё весной тюменцу на Цветном бульваре предложили сфотографироваться с совой, при этом использовали его же телефон. В процессе съёмки выяснилось, что эта услуга платная.

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#Птицы#Бизнес#Мошенники#Фотография#Происшествия#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Елена Чебоксарова
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