Курортный вид мошенничества в Тюмени продолжает процветать

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Пернатые, по словам горожан, вынуждены целыми днями находиться на улице без пищи и воды.
«Интересно, почему до сих пор не смогли забрать птиц? Почему в других городах борются с таким бизнесом, а у нас нет. На солнце столько часов, и без воды. Люди, прошу, не фотографируйтесь с птицами», — написал местный житель в паблике «ЧС Тюмень».
В комментариях горожане рассказали, что обратились по этому вопросу в Россельхознадзор, специалисты которого им посоветовали позвонить в МВД и администрацию центрального административного округа.
Ранее «Наш город» писал, что ещё весной тюменцу на Цветном бульваре предложили сфотографироваться с совой, при этом использовали его же телефон. В процессе съёмки выяснилось, что эта услуга платная.