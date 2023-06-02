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Горит поле: новый пожар в Антипино около Тюмени, дым видно даже у ТЭЦ-2. Фото

2 июня 2023, 11:34
Фото: скрин в ВК "Паблик Тюмень"

Уже третий пожар в Антипино около Тюмени. Горит поле

Очередной ландшафтный пожар в Антипино около Тюмени. По данным горожан, дым видно даже в районе ТЭЦ-2.
«Горит причем 3-ий день подряд в одном месте. К вечеру тушат, а на следующий день опять пожар», — сообщил мужчина в Telegram-канале «Добровольцы Тюмень».

Жители Антипино в соцсетях призывают присоединиться к тушению пожара. Сбор волонтёров происходит на дороге к спорткомплексу «СТАРТ».

«Наш город» сообщал, что 31 мая около Тюмени в Антипино горит поле. Возгорание удалось потушить через несколько часов силами спасателей и волонтёров.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар
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