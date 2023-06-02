Горит поле: новый пожар в Антипино около Тюмени, дым видно даже у ТЭЦ-2. Фото

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
«Горит причем 3-ий день подряд в одном месте. К вечеру тушат, а на следующий день опять пожар», — сообщил мужчина в Telegram-канале «Добровольцы Тюмень».
Жители Антипино в соцсетях призывают присоединиться к тушению пожара. Сбор волонтёров происходит на дороге к спорткомплексу «СТАРТ».
«Наш город» сообщал, что 31 мая около Тюмени в Антипино горит поле. Возгорание удалось потушить через несколько часов силами спасателей и волонтёров.