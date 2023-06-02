Глава РЭО Буцаев обозначил ряд новых требований к утилизации отходов электроники

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Согласно данному документу, долю отправляемых на утилизацию отходов электроники, которые планируют использовать и для выпуска новой продукции, планируется нарастить до 85%. Как сообщает gorod55.ru, в приказе также расписаны стандарты для объектов утилизации и компаний-утилизаторов.
Гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал о новых нормах утилизации отходов электронного и электрического оборудования. Каждый год в нашей стране фиксируется 1,5 миллиона тонн таких отходов, и только 5% от этой массы отправляются на переработку. Эти отходы серьезно вредят окружающей среде, а на мусорных полигонах оказываются и такие ценные материалы, как золото. Поэтому необходимо организовать сбор и разборку ОЭЭО, а также прописать строгие нормативы утилизации. В новом документе, выступающем дополнением к уже действующему приказу № 399, указан полный перечень требований, которые помогут не только приблизить достижение экономики замкнутого цикла в России, но и снизить количество отправляемого на захоронение мусора.
В документе прописано, что утилизация ОЭЭО должна вестись при условии соблюдения комплекса определенных технологических процессов. Помимо этого, ведущие утилизацию ОЭЭО предприятия необходимо будет оснастить системой весового контроля массы поступающих на обработку отходов, массы образуемых на таких заводах отходов и массы, вырабатываемой из отходов продукции.
По словам директора по устойчивому развитию ППК «РЭО» Игоря Забралова, компании и предприниматели, которые будут вести утилизацию отходов I–V классов опасности, также подпадают под новые требования. Теперь им необходимо будет оформлять лицензию для ведения своей деятельности, а также иметь право собственности на оборудование и специализированные установки, включая и мобильные, заниматься учетом образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных каким-либо компаниям или лицам или полученных от них отходов.
Исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова заявила, что прослеживаемость, которую планируется организовать в рамках реализации нового закона, будет играть большую роль в модернизации рынка переработки электролома и поможет максимально эффективно распоряжаться финансированием в рамках РОП.