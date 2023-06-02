Глава РЭО Буцаев обозначил ряд новых требований к утилизации отходов электроники

Гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал о новых нормах утилизации отходов электронного и электрического оборудования. Каждый год в нашей стране фиксируется 1,5 миллиона тонн таких отходов, и только 5% от этой массы отправляются на переработку. Эти отходы серьезно вредят окружающей среде, а на мусорных полигонах оказываются и такие ценные материалы, как золото. Поэтому необходимо организовать сбор и разборку ОЭЭО, а также прописать строгие нормативы утилизации. В новом документе, выступающем дополнением к уже действующему приказу № 399, указан полный перечень требований, которые помогут не только приблизить достижение экономики замкнутого цикла в России, но и снизить количество отправляемого на захоронение мусора.