Деятельность пансионата «РЭМЕЛИ» в Тюмени приостановлена. Тут проживало 40 человек

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области за 700 млн могут построить большой пансионат для пожилых людей. Новый пансионат может появиться в 25 километрах от Тюмени, но решение ещё не принято. Эксперты отмечают, что при реализации на концессионного соглашения инвесторам предоставят субсидии и иные межбюджетные трансферты — заем до 100 млн рублей. В настоящее время в Тюменской области работают 14 домов-интернатов для пожилых, инвалидов и маломобильных граждан. Их услугам пользуются около 4 тысяч человек, в том числе из других субъектов РФ.