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Деятельность пансионата «РЭМЕЛИ» в Тюмени приостановлена. Тут проживало 40 человек

2 июня 2023, 10:30
Фото: 1MI

Выявлены нарушения: деятельность пансионата «РЭМЕЛИ» в Тюмени приостановлена

В областной столице провели проверку в частном пансионате «РЭМЕЛИ». Прокуроры отреагировали на сообщения граждан в соцсетях.

Пансионат находится на улице Молодёжная, 76, корп. 2. Здесь осуществляют уход за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания.

«Установлено, что деятельность пансионата осуществляет зарегистрированное в Кемеровской области ООО „Гармония“. Пансионат „РЭМЕЛИ“ в региональном Реестре поставщиков социальных услуг не состоит, предоставление услуг осуществляется на основании коммерческих соглашений. На момент проверки в пансионате круглосуточно проживали 40 человек», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ходе проверочных мероприятий выявлены многочисленные грубые нарушения санитарных норм. Отметим, что большая часть пациентов пансионата — маломобильные граждане (в том числе инвалиды) преклонного возраста.

В суд направлено исковое заявление о приостановлении деятельности ООО «Гармония», оно было удовлетворено 26 мая. Генеральный директор организации получил представление за нарушение ст. 6.3, 6.6, 14.43 КоАП РФ. В настоящее время департамент социального развития региона ведет работу с родственниками пожилых людей, пребывающих в пансионате, по вопросу их дальнейшего размещения.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области за 700 млн могут построить большой пансионат для пожилых людей. Новый пансионат может появиться в 25 километрах от Тюмени, но решение ещё не принято. Эксперты отмечают, что при реализации на концессионного соглашения инвесторам предоставят субсидии и иные межбюджетные трансферты — заем до 100 млн рублей. В настоящее время в Тюменской области работают 14 домов-интернатов для пожилых, инвалидов и маломобильных граждан. Их услугам пользуются около 4 тысяч человек, в том числе из других субъектов РФ.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Дела судебные
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