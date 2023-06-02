Девочка утонула в реке Тура недалеко от Тюмени

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
«Факт гибели ребёнка подтверждаем. Он утонул 1 июня», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе МЧС.
Причины произошедшего выясняются. За последний месяц в Тюменской области утонули не менее четырех человек.
Позже информацию о трагедии подтвердили в СКР по Тюменской области.
«1 июня 2023 года в СУ СК РФ по Тюменской области поступило сообщение о том, что в реке, протекающей в селе Борки Тюменского района, утонула девочка 2010 года рождения, которая находилась со сверстниками без присмотра взрослых», — сообщили тюменские следователи.
Вчера «Наш город» отмечал, что 30 мая прохожие на Лесобазе в озере Оброчном обнаружили труп молодого человека. Следователи СКР не выявили следов криминальной смерти, он утонул.