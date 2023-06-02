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Девочка утонула в реке Тура недалеко от Тюмени

2 июня 2023, 10:58
Фото: 1MI

В реке Тура утонула девочка, ее тело нашли спасатели МЧС

Вечером, 1 июня в реке утонула девочка. Её нашли в Туре в Тюменском районе, тело на берег вытащили спасатели.
«Факт гибели ребёнка подтверждаем. Он утонул 1 июня», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе МЧС.

Причины произошедшего выясняются. За последний месяц в Тюменской области утонули не менее четырех человек.

Позже информацию о трагедии подтвердили в СКР по Тюменской области.

«1 июня 2023 года в СУ СК РФ по Тюменской области поступило сообщение о том, что в реке, протекающей в селе Борки Тюменского района, утонула девочка 2010 года рождения, которая находилась со сверстниками без присмотра взрослых», — сообщили тюменские следователи.

Вчера «Наш город» отмечал, что 30 мая прохожие на Лесобазе в озере Оброчном обнаружили труп молодого человека. Следователи СКР не выявили следов криминальной смерти, он утонул.

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#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода в Тюмени#Утонувшие#Александр Мязин
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