Десятки электросамокатов перегородили пешеходные дорожки на Широтной. Фото

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
«На Широтной восстание самокатов», — пошутил подписчик паблика «Типичная Тюмень».
Горожане отмечают, что похожая ситуация на набережной реки Тура. Люди жалуются, что самокаты «кидают как попало. То на газоне, то на парковке для инвалидов».
Ранее «Наш город» сообщал, что Сервис по прокату велосипедов Lucki Bike приостановил работу в Тюмени. Это случилось из-за блокировки приложения в в AppStore и Google Play.