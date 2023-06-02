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Десятки электросамокатов перегородили пешеходные дорожки на Широтной. Фото

2 июня 2023, 11:13
Фото: Скрин "Типичная Тюмень"

Восстание техники: в Тюмени на Широтной появились десятки электросамокатов. Фото

В областной столице днём 2 июня на улице Широтной появились десятки электрических самокатов. Они полностью заполонили пешеходный переход.
«На Широтной восстание самокатов», — пошутил подписчик паблика «Типичная Тюмень».

Горожане отмечают, что похожая ситуация на набережной реки Тура. Люди жалуются, что самокаты «кидают как попало. То на газоне, то на парковке для инвалидов».

Ранее «Наш город» сообщал, что Сервис по прокату велосипедов Lucki Bike приостановил работу в Тюмени. Это случилось из-за блокировки приложения в в AppStore и Google Play.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пешеходы#Пешеходный переход
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