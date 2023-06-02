Будьте осторожны! В Тюмени отключают сразу несколько светофоров

Ранее «Наш город» писал, что вчера в Тюмени, в результате ДТП были травмированы несколько детей. Так, на трассе Тюмень — Омск произошла автомобильная авария, в которой пострадали двое 10-летних тюменцев. Затем в центре города случилось два ДТП: травмы получили трехгодовалая девочка и 16-летние подростки.