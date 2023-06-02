Будьте осторожны! В Тюмени отключают сразу несколько светофоров

Posted Сегодня, 01:07
Published Сегодня, 01:07
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Updated Сегодня, 01:07
Отключения светофоров возможны на пересечении Ямской и Черепанова, а также на Ямской, 2а, и Курортной в связи с выполнением плановых работ на электросетях. Будьте внимательны на дорогах.
Ранее «Наш город» писал, что вчера в Тюмени, в результате ДТП были травмированы несколько детей. Так, на трассе Тюмень — Омск произошла автомобильная авария, в которой пострадали двое 10-летних тюменцев. Затем в центре города случилось два ДТП: травмы получили трехгодовалая девочка и 16-летние подростки.