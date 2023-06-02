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Боец ЧВК «Вагнер» из Ишимского района погиб в ходе СВО, ему было 45 лет. Фото

2 июня 2023, 14:52
Фото: Скрин паблик ВК "Ишимский район"

В Ишимском районе простились с 45-летним бойцом ЧВК «Вагнер»

Тюменского бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в Ишимском районе. Александр Лехман был добровольцем, ему было 45 лет.

Еврейтор был смертельно ранет в ходе СВО 8 мая.

«Он родился 10 июня 1977 года, учился в Тоболовской школе. Здесь об Александре вспоминают как об ответственном и исполнительном ученике, активном участнике творческой жизни класса, школы и села», — сообщили в паблике ВК «Ишимский район».

В ЧВК он попал в ноябре 2022 года.

Сегодня «Наш город» уже сообщал, что руководитель частной военной компании «Вагнер» планирует съездить в Тюмень. Никаких точных сроков Евгений Пригожин в этот раз называть не стал.

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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Военные#Похороны
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