Боец ЧВК «Вагнер» из Ишимского района погиб в ходе СВО, ему было 45 лет. Фото

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
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Updated Сегодня, 14:53
Еврейтор был смертельно ранет в ходе СВО 8 мая.
«Он родился 10 июня 1977 года, учился в Тоболовской школе. Здесь об Александре вспоминают как об ответственном и исполнительном ученике, активном участнике творческой жизни класса, школы и села», — сообщили в паблике ВК «Ишимский район».
В ЧВК он попал в ноябре 2022 года.
Сегодня «Наш город» уже сообщал, что руководитель частной военной компании «Вагнер» планирует съездить в Тюмень. Никаких точных сроков Евгений Пригожин в этот раз называть не стал.