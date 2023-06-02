Аналитики назвали самые популярные среди россиян экосисистемы

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Самыми популярными среди подписчиков, согласно данным мартовского опроса J’son & Partners Consulting, являются музыкальные сервисы — 46,8%, онлайн-кинотеатры 46,3%. По 38% у категорий онлайн-покупки и кешбэк за пользование услугами. 34,8% респондентов признались, что их привлекают скидки в магазинах сервиса, 31,6% — бесплатное обслуживание банковских карт.
В 2022 г. рынок экосистемных подписок вырос на 24% в сравнении с 2021 г. и составил 58,1 млрд рублей, следует из данных исследовательской компании J’son & Partners Consulting. Например, количество экосистемных клиентов компании МТС по итогам первого квартала 2023 года достигло 13,9 миллиона, что на 26,7% выше, чем годом ранее.
Как отмечает вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова, такой рост связан в том числе с ростом популярности таких сервисов, как KION, Строки и МТС Music.
В рамках стратегии открытой экосистемы МТС планирует во втором полугодии расширять подписку за счет новых продуктов и партнерств.