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Аналитики назвали самые популярные среди россиян экосисистемы

2 июня 2023, 14:52
Фото: 1MI
Крупнейшей экосистемой по результатам 2022 годы с долей рынка 38% стал «Яндекс». На втором месте расположился МТС — 21%, на третьем «Сбер» — 18%, сообщают «Ведомости».

Самыми популярными среди подписчиков, согласно данным мартовского опроса J’son & Partners Consulting, являются музыкальные сервисы — 46,8%, онлайн-кинотеатры 46,3%. По 38% у категорий онлайн-покупки и кешбэк за пользование услугами. 34,8% респондентов признались, что их привлекают скидки в магазинах сервиса, 31,6% — бесплатное обслуживание банковских карт.

В 2022 г. рынок экосистемных подписок вырос на 24% в сравнении с 2021 г. и составил 58,1 млрд рублей, следует из данных исследовательской компании J’son & Partners Consulting. Например, количество экосистемных клиентов компании МТС по итогам первого квартала 2023 года достигло 13,9 миллиона, что на 26,7% выше, чем годом ранее.

Как отмечает вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова, такой рост связан в том числе с ростом популярности таких сервисов, как KION, Строки и МТС Music.

В рамках стратегии открытой экосистемы МТС планирует во втором полугодии расширять подписку за счет новых продуктов и партнерств.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Тюменская область#Опрос#МТС#Банковские карты#Онлайн-кинотеатр#Музыка
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