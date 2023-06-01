Жители Тюмени снова могут заказать биометрический загранпаспорт сроком на 10 лет

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В начале 2023 года их перестали выпускать из-за нехватки чипов. Тогда чиновники обещали решить вопрос к марту. Для получения документа необходимо заплатить госпошлину — 5000 рублей для взрослых и 2500 рублей для детей до 14 лет.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области резко вырос спрос на загранпаспорта. В апреле большинство заявителей были мужчины (можно было заказать документ со сроком действия 5 лет). Интерес к загранпаспортам увеличился после сообщений об электронных повестках.