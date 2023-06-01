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Жители Тюмени снова могут заказать биометрический загранпаспорт сроком на 10 лет

1 июня 2023, 13:49
Фото: 1MI

Тюменцы вновь могут оформить биометрический загранпаспорт

Тюменцы с 1 июня вновь могут заказывать загранпаспорт сроком на 10 лет. Горожане отмечают, что данная функция вновь появилась на Госуслугах.

В начале 2023 года их перестали выпускать из-за нехватки чипов. Тогда чиновники обещали решить вопрос к марту. Для получения документа необходимо заплатить госпошлину — 5000 рублей для взрослых и 2500 рублей для детей до 14 лет.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области резко вырос спрос на загранпаспорта. В апреле большинство заявителей были мужчины (можно было заказать документ со сроком действия 5 лет). Интерес к загранпаспортам увеличился после сообщений об электронных повестках.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Паспорт#Электронные документы#Александр Мязин
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