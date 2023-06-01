Жители Тюмени готовы заплатить от 3 до 11 млн рублей за отдых в Таиланде и Сейшелах

Ранее «Наш город» сообщал, что для жителей Тюмени самыми недорогими туристическими направлениями стали Сочи, Турция, Абхазия и Санкт-Петербург. В другие страны лучше вылетать из Екатеринбурга. На данный момент хорошо продаются автобусные туры в Санкт-Петербург на неделю. Они стоят от 23 тысяч рублей. В Абхазии тюменцам можно отдохнуть за 30 тысяч, в Сочи за 32 тысячи (трёхзвёздочный отель на 6 дней). Самый недорогой тур в Турцию можно взять с вылетом из Екатеринбурга за 45 тысяч рублей с человека (отель 4 звезды на неделю). Более того, в этом году для россиян открыты сразу 8 туристических направлений. Для отдыха за границей можно использовать прямые рейсы в ОАЭ (Дубай), Турцию, Шри-Ланку, Таиланд, Вьетнам, Сейшелы, Мальдивы и Египет.