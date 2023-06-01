Жители Тюмени готовы заплатить от 3 до 11 млн рублей за отдых в Таиланде и Сейшелах

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
По данным URA.RU, туристические компании готовы предложить эксклюзивные туры, они стоят от 600 тысяч рублей.
«Самые дорогие востребованные курорты сейчас это Мальдивы, Сейшелы, Маврикий. На двоих взрослых неделя отдыха может начинается от 600 тысяч рублей и заканчиваться 2-3 миллионами. Все зависит от уровня отеля», — сообщила руководитель организации «Награда за труд» Светлана Завьялова.
Дорогие туры хорошо продаются под Новый год. Семья из Тюмени однажды заплатила за отдых 11 миллионов рублей. В этом году самый дорогой летний отпуск обойдётся тюменцу в 3 млн.
Стоит отметить, что этим летом стоимость туров в Турцию и Таиланд немного снизилась. Отели на 4 звезды (на неделю) стоят 45-60 тысяч рублей с человека. В прошлом году их можно было взять за 100 тысяч.
Ранее «Наш город» сообщал, что для жителей Тюмени самыми недорогими туристическими направлениями стали Сочи, Турция, Абхазия и Санкт-Петербург. В другие страны лучше вылетать из Екатеринбурга. На данный момент хорошо продаются автобусные туры в Санкт-Петербург на неделю. Они стоят от 23 тысяч рублей. В Абхазии тюменцам можно отдохнуть за 30 тысяч, в Сочи за 32 тысячи (трёхзвёздочный отель на 6 дней). Самый недорогой тур в Турцию можно взять с вылетом из Екатеринбурга за 45 тысяч рублей с человека (отель 4 звезды на неделю). Более того, в этом году для россиян открыты сразу 8 туристических направлений. Для отдыха за границей можно использовать прямые рейсы в ОАЭ (Дубай), Турцию, Шри-Ланку, Таиланд, Вьетнам, Сейшелы, Мальдивы и Египет.