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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Заболеваемость клещевым энцефалитом в Тюменской области выросла на 38%

1 июня 2023, 13:32
Пресс-служба Роспотребнадзора Тюменской области сообщила, что в 2022 году в регионе от укуса клеща умерло 4 человека. Данные также показали, что заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) в эпидемиологический сезон прошлого года увеличилась на 38% по сравнению с 2021 годом.

По официальным данным, количество заболевших КВЭ в 2022 году составило 99 человек. Отмечается также увеличение числа зараженных клещевым иксодовым боррелиозом, которое почти утроилось. В прошлом году было зарегистрировано 130 случаев этого заболевания, пишет «КП-Тюмень».

Анализ данных показал, что наибольшее число зараженных приходится на возрастную группу 23-43 лет и лиц старше 50 лет, которые активно проводят время на природе и посещают лесные массивы для отдыха.

Региональные органы Роспотребнадзора отмечают важность принятия мер по профилактике укусов клещей и информированию населения о необходимости защиты от этих паразитов. Такие меры включают применение репеллентов, использование защитной одежды при прогулках в лесу и проведение регулярных осмотров после пребывания в природной среде.

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