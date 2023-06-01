Заболеваемость клещевым энцефалитом в Тюменской области выросла на 38%

Пресс-служба Роспотребнадзора Тюменской области сообщила, что в 2022 году в регионе от укуса клеща умерло 4 человека. Данные также показали, что заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) в эпидемиологический сезон прошлого года увеличилась на 38% по сравнению с 2021 годом.