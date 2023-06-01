Заболеваемость клещевым энцефалитом в Тюменской области выросла на 38%

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
По официальным данным, количество заболевших КВЭ в 2022 году составило 99 человек. Отмечается также увеличение числа зараженных клещевым иксодовым боррелиозом, которое почти утроилось. В прошлом году было зарегистрировано 130 случаев этого заболевания, пишет «КП-Тюмень».
Анализ данных показал, что наибольшее число зараженных приходится на возрастную группу 23-43 лет и лиц старше 50 лет, которые активно проводят время на природе и посещают лесные массивы для отдыха.
Региональные органы Роспотребнадзора отмечают важность принятия мер по профилактике укусов клещей и информированию населения о необходимости защиты от этих паразитов. Такие меры включают применение репеллентов, использование защитной одежды при прогулках в лесу и проведение регулярных осмотров после пребывания в природной среде.