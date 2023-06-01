«Взрыв и массовые убийства»: в суде прошел процесс по уголовному делу нейросети

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
По данным, собранным следствием, 13 июня 2022 года должен был произойти официальный запуск «Коллектив 2.0» — это обновление действующей нейросети «Коллектив».
Но в день Х нейросеть «Коллектив» переходит в боевой режим, в результате чего «Предприятие 3826» погружается в хаос. Роботы предприятия становятся враждебными и уничтожают большую часть человеческого персонала. На предприятии погибло более 612 сотрудников, также 182 человека личного состава «полиции» и «Росгвардии», прибывших первыми на место происшествия. Более 350-ти останков невозможно опознать ввиду сильных повреждений, а также установить их принадлежность к социальной группе.
«Предприятие 3826» — это огромный промышленный комплекс по производству робототехники, оно является центром новейших робототехнических разработок и высоких технологий.
По версии государственного обвинителя, в произошедшем виновата сама нейросеть, которая обладает возможностью самообучения, а потому электронного агрессора необходимо отключить от сети. Однако адвокат нейросети убежден, что вина за содеянное лежит на человеке, который своевременно не выявил неполадку и допустил или даже намеренно спровоцировал действие боевого режима.
В ходе судебного заседания были допрошены свидетели. Первым в суде выступил Сергей Нечаев, офицер войск специального назначения отряда «Аргентум». Он пояснил, что на него напал один из роботов, подключенный к разбушевавшейся нейросети. После вопросом со стороны прокурора, он обозначил свою позицию — нейросеть действовала самостоятельно. Он не заметил на роботах устройств захвата, которые позволили бы ими управлять.
«Они убивали людей очень жестоко, я все это видел, я могу подтвердить!», — сказал Нечаев.
Далее был допрошен Александр Привалов, начальник Академии Последствий, которая занимается обработкой всей информации, поступающей из остальных комплексов «Предприятия 3826», координацией их деятельности и собственными научными изысканиями.
Примечательно, что именно под его руководством дорабатывалась нейросеть «Коллектив». По существу он пояснил, что нейросеть работает автономно.
«Нейросеть создавалась для упрощения жизни общества. Боевой режим в ней предусмотрен исключительно для ситуаций, когда человеку угрожает опасность», — объяснил он.
По словам Привалова, он не мог настроить работу «Коллектива» и обезвредить роботов.
Далее о своей версии событий рассказала Зинаида Муравьева, которая героически смогла уничтожить нескольких электронных агрессоров.
«Напал робот, подключенный к сети „Коллектив“, я его ликвидировала вилами. Но опасность не миновала. Тогда надо мной пролетел робот „Пчела“ и вызвал подкрепление. И на меня снова напали, но я и тут всех ликвидировала. В общем, было страшно», — рассказала пенсионерка.
После прений сторон, присяжным предстояло принять непростое решение — виновата нейросеть и ее стоит отключить или же правоохранители не собрали достаточного количества доказательств и «Коллектив» будет оправдан.
Коллегия присяжных, состоящая из действующих судей и докторов юридических наук вынесла решение — оправдать нейросеть. Суд решение поддержал.
«Дело против нейросети» — это образовательная постановка тюменских студентов юридического факультета. Однако «спектакль» был поставлен в действующем зале Тюменского областного суда. Сюжет был взят из популярной игры российских разработчиков «Atomic Heart». Но перечень статей и сюжет судебного заседания ребята продумывали сами, причем так, чтобы он был максимально похож на настоящий.
К моделированию процесса, будущие юристы готовились более 2 месяцев, а последние три недели практически каждый день репетировали. Но нейросеть лично помогала готовить речь своему адвокату.
Такая необычная практика в России применяется впервые. Студенты сами придумали этот проект и реализовали его. Пусть в «имитированном» процессе и были недочеты с точки зрения законов и нормативов проведения заседания, будущие юристы получили ценный опыт и побывали в настоящем зале суда.