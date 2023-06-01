«Взрыв и массовые убийства»: в суде прошел процесс по уголовному делу нейросети

В ходе судебного заседания были допрошены свидетели. Первым в суде выступил Сергей Нечаев, офицер войск специального назначения отряда «Аргентум». Он пояснил, что на него напал один из роботов, подключенный к разбушевавшейся нейросети. После вопросом со стороны прокурора, он обозначил свою позицию — нейросеть действовала самостоятельно. Он не заметил на роботах устройств захвата, которые позволили бы ими управлять.