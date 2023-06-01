Водный транспорт «Россети Тюмень» подготовлен для обслуживания удаленных объектов

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
После зимнего хранения специалисты расконсервировали плавсредства и провели их полное техническое обслуживание с заменой необходимых расходных материалов и масла, протестировали работу связи и навигационного оборудования, обеспечили укомплектованность спасательными средствами, аптечками и огнетушителями.
В эксплуатации «Россети Тюмень» находится 25 единиц водного транспорта, среди которых баржи, катера, буксиры и моторные лодки. Они задействованы в решении производственных задач, направленных на обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей Тюменского макрорегиона. Так, энергетики используют водный транспорт для доставки персонала и оборудования к труднодоступным энергообъектам по рекам Обь, Иртыш, Тура, Нижняя Тавда и Тобол.
Своевременное выполнение профилактических мероприятий на таких энергообъектах позволит обеспечить стабильную и надежную работу электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.