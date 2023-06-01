Водный транспорт «Россети Тюмень» подготовлен для обслуживания удаленных объектов

В эксплуатации «Россети Тюмень» находится 25 единиц водного транспорта, среди которых баржи, катера, буксиры и моторные лодки. Они задействованы в решении производственных задач, направленных на обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей Тюменского макрорегиона. Так, энергетики используют водный транспорт для доставки персонала и оборудования к труднодоступным энергообъектам по рекам Обь, Иртыш, Тура, Нижняя Тавда и Тобол.