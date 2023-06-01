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Водный транспорт «Россети Тюмень» подготовлен для обслуживания удаленных объектов

1 июня 2023, 10:50
Фото: «Россети Тюмень»
Компания «Россети Тюмень» подготовила к летней навигации свой парк водного транспорта.

После зимнего хранения специалисты расконсервировали плавсредства и провели их полное техническое обслуживание с заменой необходимых расходных материалов и масла, протестировали работу связи и навигационного оборудования, обеспечили укомплектованность спасательными средствами, аптечками и огнетушителями.

В эксплуатации «Россети Тюмень» находится 25 единиц водного транспорта, среди которых баржи, катера, буксиры и моторные лодки. Они задействованы в решении производственных задач, направленных на обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей Тюменского макрорегиона. Так, энергетики используют водный транспорт для доставки персонала и оборудования к труднодоступным энергообъектам по рекам Обь, Иртыш, Тура, Нижняя Тавда и Тобол.

Своевременное выполнение профилактических мероприятий на таких энергообъектах позволит обеспечить стабильную и надежную работу электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Общество#Электроснабжение
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