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Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:31

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Внедорожник сбил мальчика на велосипеде у улицы Газовиков в Тюмени. Фото

1 июня 2023, 15:01
Фото: Скрин "Темы Тюмени"

В Тюмени машина сбила мальчика на велосипеде. Он был на пешеходном переходе

Вечером 1 июня внедорожник «Шевроле Нива» сбил мальчика на улице Газовиков, 35. Ребенок проезжал на велосипеде по пешеходному переходу.

На место инцидента прибыли инспекторы ГИБДД, они выясняют причины произошедшего. Мальчика госпитализировали.

Сегодня «Наш город» сообщал, что на улице Профсоюзной столкнулись Toyota и рейсовый автобус. В аварии травмы получили две 16-летние  пассажирки автомобиля, обе девушки получили ушибы, они были пристегнуты ремнями безопасности. 41-летняя водитель Toyota не предоставила преимущество общественному транспорту. 

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
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