Внедорожник сбил мальчика на велосипеде у улицы Газовиков в Тюмени. Фото

Сегодня «Наш город» сообщал, что на улице Профсоюзной столкнулись Toyota и рейсовый автобус. В аварии травмы получили две 16-летние пассажирки автомобиля, обе девушки получили ушибы, они были пристегнуты ремнями безопасности. 41-летняя водитель Toyota не предоставила преимущество общественному транспорту.