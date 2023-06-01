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Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Владимир Путин обратился к участникам фестиваля «Движение первых» в День защиты детей

1 июня 2023, 15:45
Глава государства Владимир Путин обратился с торжественной речью к участникам фестиваля «Движение первых» по видеосвязи. Он дал обещание, что стартовавший 1 июня фестиваль оставит у своей аудитории массу положительных впечатлений.

Как сообщает newizv.ru, речь российского президента транслировалась со сцены начавшегося на ВДНХ мероприятия, посвященного Международному дню защиты детей.

Путин обратился к участникам фестиваля, а также поздравил учащихся школ и их родителей, педагогов, наставников с Днем защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня.

Глава государства обратил внимание, что фестиваль, как и само «Движение первых», с каждым годом набирает обороты и привлекает все больше молодежи со всей страны. Он отметил, что в этом году основные площадки события открылись в 12 городах — от западных до восточных границ России.

По мнению российского президента, фестиваль станет ярким событием для его участников, поможет им найти друзей со всех уголков страны и научиться новым навыкам, получить опыт творческой деятельности в проектах «Движения первых», в том числе во время самых длинных в учебном году каникул.

Путин заявил, что возможностей для получения нового полезного опыта много. Дети смогут стать волонтерами науки или юннатами, научиться собирать роботов и играть в составе команды обновленной игры «Зарница» — среди перечня мероприятий обязательно удастся найти то, что будет действительно по душе и поможет раскрыть творческий потенциал.

Всероссийский фестиваль ежегодно проходит 1 и 2 июня при сотрудничестве с Российским движением детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Мероприятия будут проходить в Москве, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, а также на территории арт-кластера «Таврида», образовательного центра «Машук», мастерской управления «Сенеж».

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