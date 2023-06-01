Владимир Путин обратился к участникам фестиваля «Движение первых» в День защиты детей

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Как сообщает newizv.ru, речь российского президента транслировалась со сцены начавшегося на ВДНХ мероприятия, посвященного Международному дню защиты детей.
Путин обратился к участникам фестиваля, а также поздравил учащихся школ и их родителей, педагогов, наставников с Днем защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня.
Глава государства обратил внимание, что фестиваль, как и само «Движение первых», с каждым годом набирает обороты и привлекает все больше молодежи со всей страны. Он отметил, что в этом году основные площадки события открылись в 12 городах — от западных до восточных границ России.
По мнению российского президента, фестиваль станет ярким событием для его участников, поможет им найти друзей со всех уголков страны и научиться новым навыкам, получить опыт творческой деятельности в проектах «Движения первых», в том числе во время самых длинных в учебном году каникул.
Путин заявил, что возможностей для получения нового полезного опыта много. Дети смогут стать волонтерами науки или юннатами, научиться собирать роботов и играть в составе команды обновленной игры «Зарница» — среди перечня мероприятий обязательно удастся найти то, что будет действительно по душе и поможет раскрыть творческий потенциал.
Всероссийский фестиваль ежегодно проходит 1 и 2 июня при сотрудничестве с Российским движением детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Мероприятия будут проходить в Москве, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, а также на территории арт-кластера «Таврида», образовательного центра «Машук», мастерской управления «Сенеж».