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Posted 1 июня 05:59

Published 1 июня 05:59

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Updated Сегодня, 05:39

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В Тюменской области определили лучшие экспортные компании

1 июня 2023, 05:59
Фото: 1MI
В Тюменской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Экспортер года». В этом году его финалистами стали восемь местных предприятий, сообщает пресс-служба Инвестиционного агентства Тюменской области.

Эксперты оценивали деятельность компаний-экспортеров по нескольким критериям, по которым в каждой номинации был выбран победитель:

  • в сфере промышленности среди крупного бизнеса — «Бентек»;
  • в сфере промышленности — «Тюменские аэрозоли»;
  • в сфере базовой продукции АПК — НПК «АгроАльянс»;
  • в сфере услуг, ответственный экспортер (ESG) — «Дрим»;
  • в сфере машиностроения — «Тюменьмашзавод»;
  • в сфере готового продовольствия — ПК «Слада»;
  • трейдер года, прорыв года — «Айронэкс»;
  • лучшая женщина-экспортер– ИП С. С. Мариненко.

Победителей поздравил замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Он отметил, что не смотря на все трудности 2022 года, тюменские компании смогли вовремя переориентироваться и успешно заявить о себе на рынке.

«Сегодня множество стран отзываются на качество российской продукции, за последние 10-15 лет многие компании достигли совершенства мирового уровня, и сегодня мы достойно конкурируем на полях любой площадки. Это подтверждают те контракты, которые подписываются благодаря нашим бизнес-поездкам на полях форумов и встреч, которые мы проводим», — пояснил вице-губернатора.

Конкурс на лучшего экспортера года проводится в регионе ежегодно в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Организаторами мероприятия выступают Центр поддержки экспорта фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Ранее стало известно, что еще одно тюменское предприятие планирует выйти на зарубежный рынок.

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Напомним, для помощи предпринимателям, которые уверены, что их продукция будет востребована у иностранных покупателей, в Тюменской области уже несколько лет работает Центр поддержки экспорта. Здесь представителям бизнеса оказывается широкий спектр комплексных услуг: от консультаций до практической помощи по адаптации продукции к зарубежному рынку, поиску партнера и сопровождению экспортного контракта.

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