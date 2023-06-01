В Тюменской области определили лучшие экспортные компании

Posted 1 июня 05:59
Published 1 июня 05:59
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Эксперты оценивали деятельность компаний-экспортеров по нескольким критериям, по которым в каждой номинации был выбран победитель:
Победителей поздравил замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Он отметил, что не смотря на все трудности 2022 года, тюменские компании смогли вовремя переориентироваться и успешно заявить о себе на рынке.
«Сегодня множество стран отзываются на качество российской продукции, за последние 10-15 лет многие компании достигли совершенства мирового уровня, и сегодня мы достойно конкурируем на полях любой площадки. Это подтверждают те контракты, которые подписываются благодаря нашим бизнес-поездкам на полях форумов и встреч, которые мы проводим», — пояснил вице-губернатора.
Конкурс на лучшего экспортера года проводится в регионе ежегодно в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Организаторами мероприятия выступают Центр поддержки экспорта фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и Торгово-промышленная палата Тюменской области.
Ранее стало известно, что еще одно тюменское предприятие планирует выйти на зарубежный рынок.
Напомним, для помощи предпринимателям, которые уверены, что их продукция будет востребована у иностранных покупателей, в Тюменской области уже несколько лет работает Центр поддержки экспорта. Здесь представителям бизнеса оказывается широкий спектр комплексных услуг: от консультаций до практической помощи по адаптации продукции к зарубежному рынку, поиску партнера и сопровождению экспортного контракта.