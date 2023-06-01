В Тюменской области определили лучшие экспортные компании

Напомним, для помощи предпринимателям, которые уверены, что их продукция будет востребована у иностранных покупателей, в Тюменской области уже несколько лет работает Центр поддержки экспорта. Здесь представителям бизнеса оказывается широкий спектр комплексных услуг: от консультаций до практической помощи по адаптации продукции к зарубежному рынку, поиску партнера и сопровождению экспортного контракта.