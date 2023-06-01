В Тюмени убили молодую девушку в квартире на улице Дмитрия Менделеева. Фото

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Известно, что молодому человеку 23 года, об этом сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.
«По версии следствия, 29 мая 2023 года обвиняемый пришел к своей 21-летней знакомой, проживающей с ним в одном доме, расположенном по улице Дмитрия Менделеева в городе Тюмени. Молодой человек принес девушке ключи от своей квартиры под вымышленным предлогом якобы по случаю его отъезда в другой регион. Во время общения между обвиняемым и потерпевшей произошел конфликт, в результате которого молодой человек схватил нож и нанес не менее 12 ударов в область шеи девушке», - сообщили представители СКР.
Тюменка скончалась на месте. Подозреваемого удалось быстро задержать, он сутки вёл переписку с родными девушки через телефон. Тело нашел знакомый тюменки.
Следователи задержали 23-летнего мужчину по подозрению в убийстве, в ходе допроса молодой человек рассказал об обстоятельствах преступления.
30 мая «Наш город» сообщал, что тюменские следователи раскрыли подробности убийства 75-летней Галины Шабалиной. В преступлении обвиняется 26-летний мужчина, он снимал у неё квартиру. Трагедия произошла утром 26 мая. Квартирант, находясь в съемной квартире, расположенной по улице Самарцева в городе Тюмени, во время проверки 75-летней собственницей жилья электросчетчиков, без причины нанес ей ножом несколько ударов в область шеи и грудной клетки. После этого он выбросил мобильный телефон и вещи пожилой женщины в мусорный бак и улетел в Салехард.