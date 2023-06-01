В Тюмени убили молодую девушку в квартире на улице Дмитрия Менделеева. Фото

30 мая «Наш город» сообщал, что тюменские следователи раскрыли подробности убийства 75-летней Галины Шабалиной. В преступлении обвиняется 26-летний мужчина, он снимал у неё квартиру. Трагедия произошла утром 26 мая. Квартирант, находясь в съемной квартире, расположенной по улице Самарцева в городе Тюмени, во время проверки 75-летней собственницей жилья электросчетчиков, без причины нанес ей ножом несколько ударов в область шеи и грудной клетки. После этого он выбросил мобильный телефон и вещи пожилой женщины в мусорный бак и улетел в Салехард.