В Тюмени при промывке сетей водоотведения нашли каски времен СССР

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Канализационный коллектор, диаметром 500 мм, исправно служит более 40 лет, но на этот раз над устранением засора специалистам тюменского водоканала пришлось потрудиться дольше обычного. Два дня бригада цеха эксплуатации сетей водоотведения с помощью мощной каналопромывочной техники прочищала сеть от накопившегося там мусора.
«Потом крот (так профессионалы называют насадку оборудования для промывки коллекторов) застрял, и мы стали подозревать, что на глубине произошло повреждение сети, поэтому продолжили работы вручную, но оказалось проблема в другом. Сначала достали одну каску, потом еще две», - рассказал мастер цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения «Росводоканал Тюмень» Василий Иваненко.
Привет от строителей - черные советские каски с надписью «Труд» пролежали на дне коллектора несколько десятилетий. Возможно, они бы лежали там и дальше, если бы не тонны влажных салфеток и жира, которые облепили их и сформировали в трубе плотную пробку. Сейчас сеть водоотведения полностью очищена и выполняет свою функцию.
При устранении засора одна каска сломалась, а две других пополнят коллекцию находок тюменского водоканала.
Отметим, что все время, пока бригады цеха водоотведения боролись с засором, из колодцев откачивали сточные воды.
Ежедневно бригады «Росводоканал Тюмень» устраняют около 10 засоров на сетях водоотведения. Чтобы система канализации в доме и городе работала исправно важно соблюдать простые правила. В систему водоотведения запрещено выбрасывать влажные салфетки, нерастворимую туалетную бумагу, жир, предметы личной гигиены, остатки строительных смесей, наполнители туалетов для животных и другой нерастворимый мусор.