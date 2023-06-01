В Тюмени при промывке сетей водоотведения нашли каски времен СССР

Привет от строителей - черные советские каски с надписью «Труд» пролежали на дне коллектора несколько десятилетий. Возможно, они бы лежали там и дальше, если бы не тонны влажных салфеток и жира, которые облепили их и сформировали в трубе плотную пробку. Сейчас сеть водоотведения полностью очищена и выполняет свою функцию.



При устранении засора одна каска сломалась, а две других пополнят коллекцию находок тюменского водоканала.



Отметим, что все время, пока бригады цеха водоотведения боролись с засором, из колодцев откачивали сточные воды.



Ежедневно бригады «Росводоканал Тюмень» устраняют около 10 засоров на сетях водоотведения. Чтобы система канализации в доме и городе работала исправно важно соблюдать простые правила. В систему водоотведения запрещено выбрасывать влажные салфетки, нерастворимую туалетную бумагу, жир, предметы личной гигиены, остатки строительных смесей, наполнители туалетов для животных и другой нерастворимый мусор.