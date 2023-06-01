В Тюмени из окна 10-этажки на Демьяна Бедного выпал человек

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Как сообщили «Нашему Городу» подписчики, погибший сидел на наружном блоке кондиционера, после чего сорвался вниз.
«После ЧП кто-то закрыл окно и выключил свет в квартире», — отметили очевидцы.
«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области и Следственный комитет. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне водолазы достали из Туры тело 18-летней девушки, упавшей 30 мая в моста Челюскинцев в реку. Поисковые работы продолжались более суток.