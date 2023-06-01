В Тюмени из окна 10-этажки на Демьяна Бедного выпал человек

В Тюмени из окна многоэтажки на Демьяна Бедного выпал человек

Трагедия произошла сегодня вечером в Тюмени. Из окна квартиры, расположенной на 10-м этаже в доме по улице Демьяна Бедного, 98, выпал человек. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

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