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В Тюмени из окна 10-этажки на Демьяна Бедного выпал человек

1 июня 2023, 18:19
Фото: 1MI

В Тюмени из окна многоэтажки на Демьяна Бедного выпал человек

Трагедия произошла сегодня вечером в Тюмени. Из окна квартиры, расположенной на 10-м этаже в доме по улице Демьяна Бедного, 98, выпал человек. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» подписчики, погибший сидел на наружном блоке кондиционера, после чего сорвался вниз.

«После ЧП кто-то закрыл окно и выключил свет в квартире», — отметили очевидцы.

«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области и Следственный комитет. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне водолазы достали из Туры тело 18-летней девушки, упавшей 30 мая в моста Челюскинцев в реку. Поисковые работы продолжались более суток.

#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Человек выпал из окна#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Видео
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