В центре Тюмени столкнулись два автомобиля: пострадал маленький ребёнок

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
По предварительной информации, водитель «Ситроен» проигнорировал дорожные знаки при развороте. В результате ДТП получила травмы трехлетняя девочка, находившаяся в автомобиле. Ребёнок ехал в автокресле.
Обстоятельства автомобильной аварии выясняются, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень — Омск произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Все были госпитализированы.