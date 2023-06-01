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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

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В центре Тюмени столкнулись два автомобиля: пострадал маленький ребёнок

1 июня 2023, 12:54
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Два автомобиля столкнулись на перекрестке Перекопской и Чернышевского в Тюмени

Автомобили «Ситроен» и «Тойота» столкнулись на пересечении Перекопской и Чернышевского.
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ДТП

По предварительной информации, водитель «Ситроен» проигнорировал дорожные знаки при развороте. В результате ДТП получила травмы трехлетняя девочка, находившаяся в автомобиле. Ребёнок ехал в автокресле.

Обстоятельства автомобильной аварии выясняются, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень — Омск произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Все были госпитализированы.

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