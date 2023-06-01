В Тобольске сохранят столетнее здание училища открытое декабристами

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
По данным сайта Госзакупки, здание располагается на улице Мира, 2. Разработка документации оценивается в 9,2 млн рублей.
«Разработка проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание, где в августе 1852 года по инициативе декабристов было открыто девичье приходское училище», - отмечается в закупке № 0367300047423000089.
В здании начала XIX века два этажа. Здесь частично сохранились старинные элементы архитектуры интерьера.
Ранее «Наш город» сообщал, что около Тюмени за 38 млн рублей продают замок.