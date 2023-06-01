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В Тобольске сохранят столетнее здание училища открытое декабристами

1 июня 2023, 13:30
Фото: 1MI

В Тобольске отреставрируют здание училища XIX века открытое декабристами

Власти Тобольска выделили более девяти млн рублей на проектную документацию для сохранения здания училища.

По данным сайта Госзакупки, здание располагается на улице Мира, 2. Разработка документации оценивается в 9,2 млн рублей.

«Разработка проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание, где в августе 1852 года по инициативе декабристов было открыто девичье приходское училище», - отмечается в закупке № 0367300047423000089.

В здании начала XIX века два этажа. Здесь частично сохранились старинные элементы архитектуры интерьера.

Ранее «Наш город» сообщал, что около Тюмени за 38 млн рублей продают замок.

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#Александр Мязин#Общество#Реставрация#Деньги#Муниципальные закупки#Закупки
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