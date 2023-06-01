В ДТП с автобусом получили травмы две 16-летние тюменки

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
По предварительной информации, за рулём «Тойоты» находилась 41-летняя женщина, которая не уступила автобусу при выезде со второстепенной дороги на главную. От удара автомобиль отбросило: он влетел в опору освещения, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
В результате ДТП получили ушибы две 16-летние девушки. Водитель, мать одной из них, также была травмирована.
Обстоятельства ДТП выясняются.
За сегодняшний день это уже третья автомобильная авария, в результате которой страдают дети. Первая произошла на трассе Тюмень — Омск, вторая — на пересечении улиц Перекопской и Чернышевского.