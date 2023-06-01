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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

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В ДТП с автобусом получили травмы две 16-летние тюменки

1 июня 2023, 13:09
Фото: ГИБДД Тюменской области

ДТП с участием автобуса произошло на улице Профсоюзной в Тюмени

Водители легкового автомобиля «Тойота Аурис» и городского транспорта столкнулись сегодня по адресу Профсоюзная, 7.
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ДТП

По предварительной информации, за рулём «Тойоты» находилась 41-летняя женщина, которая не уступила автобусу при выезде со второстепенной дороги на главную. От удара автомобиль отбросило: он влетел в опору освещения, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В результате ДТП получили ушибы две 16-летние девушки. Водитель, мать одной из них, также была травмирована.

Обстоятельства ДТП выясняются.

За сегодняшний день это уже третья автомобильная авария, в результате которой страдают дети. Первая произошла на трассе Тюмень — Омск, вторая — на пересечении улиц Перекопской и Чернышевского.

Видео: ГИБДД Тюменской области
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