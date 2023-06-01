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В Боровском неизвестные расстреляли собаку из пневматики

1 июня 2023, 06:59
Фото: Паблик Тюмень

В тюменском поселке неизвестные расстреляли собаку из пневматики

В поселке под Тюменью неизвестные расстреляли собаку. Инцидент произошел накануне в поселке Боровский на улице Набережной.
Сюжет
Тюмень
«Какой-то нелюдь подстрелил собаку. Увидеть и поймать его не смогли — убежал сразу после выстрела», — сообщили очевидцы.

По словам тюменцев, животное был доставлено в ветеринарную клинику. По словам ветврачей, стреляли из пневматического оружия. В настоящее время животное находится в больнице.

Местные жители отмечают, что стрелок в собак катается на автомобиле, поэтому следует быть осторожными во время прогулок со своими питомцами.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне собака бойцовской породы покусала ребенка. ЧП произошло в подъезде дома — пес выбежал из квартиры соседей. В настоящее время по данному факту проводит проверку полиция.

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