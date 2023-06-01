УСТЭК приступила к капитальному ремонту участка тепловой сети в районе улиц Республик

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Всего за летний период будет отремонтировано 37 объектов протяженностью более 10 км.
В связи с началом ремонтных работ в районе улиц Республики - Механическая – Холодильная движение транспортных средств будет временно прекращено:
- в период с 03.06.2023 по 04.06.2023 по ул. Механическая до пересечения с ул. Холодильная;
- в период с 05.06.2023 по 24.07.2023 по ул. Механическая от сквера «Г.И. Дьяконова - Дьяченкова» до пересечения с улицей Холодильная
Тепловые сети в этом районе были проложены в 1964 и 1974 годах, что говорит о необходимости их обновления. Во время капитального ремонта будут заменены 651 м. трубопровода, что значительно повысит надежность объекта теплоснабжения, к которому подключены жилые дома, детский сад, Тюменский Большой драматический театр.
УСТЭК благодарит всех, кто с пониманием относится к временным неудобствам и заблаговременно выбирает возможные маршруты объезда, которые можно уточнить на официальном сайте Администрации города Тюмени https://admtyumen.ru/.