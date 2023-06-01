УСТЭК приступила к капитальному ремонту участка тепловой сети в районе улиц Республик

Тепловые сети в этом районе были проложены в 1964 и 1974 годах, что говорит о необходимости их обновления. Во время капитального ремонта будут заменены 651 м. трубопровода, что значительно повысит надежность объекта теплоснабжения, к которому подключены жилые дома, детский сад, Тюменский Большой драматический театр.