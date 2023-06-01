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Тюменцы ждали ремонта подвала на Дзержинского более 60 лет, но его начали с подъезда

1 июня 2023, 15:43
Фото: 1MI

Тюменцы сообщают, что они недовольны ремонтом подъезда в доме по улице Джержинского

Местные жители неоднократно жаловались в паблике «ЧС Тюмень», что дом по улице Дзержиского, 31, расположенный неподалеку от знаменитого пешеходного бульвара, нуждается в ремонте.

Тюменцы сообщали, что подвал в жилом здании находится в ужасном состоянии. Однако ремонтировать дом начали с подъезда.

«Вместо текущего ремонта коммуникаций в подвале, находящихся в плохом состоянии, решили делать сначала ремонт в подьездах. Начали уже мазать стены, при этом плесень на них и на потолках так и осталась. Через 3 — 6 месяцев испарения из подвала приведут к тому, что в этом ремонте не будет смысла. Сколько ещё можно заниматься чем попало за деньги жильцов???», — возмутился анонимный подписчик.

В ГЖИ тюменцу ответили, что в настоящее время подвал находится в сухом состоянии, протечек на инженерных коммуникациях не зафиксировано.

Ранее «Наш город» писал, что жильцы этого дома неоднократно обращались в разные инстанции с просьбой провести ремонт инженерных сетей, однако результатов не было — подвальное помещение постоянно топит.

Фото: ЧС Тюмень
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#Елена Чебоксарова#Подвал дома#Капитальный ремонт#Пешеходный бульвар#Дзержинского#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Жалобы
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