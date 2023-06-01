Тюменцы ждали ремонта подвала на Дзержинского более 60 лет, но его начали с подъезда

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Тюменцы сообщали, что подвал в жилом здании находится в ужасном состоянии. Однако ремонтировать дом начали с подъезда.
«Вместо текущего ремонта коммуникаций в подвале, находящихся в плохом состоянии, решили делать сначала ремонт в подьездах. Начали уже мазать стены, при этом плесень на них и на потолках так и осталась. Через 3 — 6 месяцев испарения из подвала приведут к тому, что в этом ремонте не будет смысла. Сколько ещё можно заниматься чем попало за деньги жильцов???», — возмутился анонимный подписчик.
В ГЖИ тюменцу ответили, что в настоящее время подвал находится в сухом состоянии, протечек на инженерных коммуникациях не зафиксировано.
Ранее «Наш город» писал, что жильцы этого дома неоднократно обращались в разные инстанции с просьбой провести ремонт инженерных сетей, однако результатов не было — подвальное помещение постоянно топит.