Тюменцы недовольны ценами на аттракционы в центре города

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Большинство аттракционов на Цветном бульваре стоят 220 рублей. Одно из самых популярных - «Колесо обозрения» (от 270 до 370 рублей). «Звездный экспресс» и «Циклон» - 350 рублей.
«Ценник повысили и гоняют карусель с одним человеком», - сообщила в соцсетях тюменка Оксана И.
Ранее «Наш город» сообщал, что отправить ребёнка в детский лагерь стоит от 860 до 2 тысяч 610 рублей. В прошлом году 14-дневная смена стоила 1650 рублей и 7-дневная — 819 рублей.