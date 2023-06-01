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Тюменцы недовольны ценами на аттракционы в центре города

1 июня 2023, 11:22
Фото: 1MI

Жители Тюмени жалуются на цены аттракционов в центре города

Жители города не довольны высокими ценами на аттракционы. В центре города работают «Остров сокровищ», «Волшебный лес», «Колесо обозрения», «Звездный экспресс».

Большинство аттракционов на Цветном бульваре стоят 220 рублей. Одно из самых популярных - «Колесо обозрения» (от 270 до 370 рублей). «Звездный экспресс» и «Циклон» - 350 рублей.

«Ценник повысили и гоняют карусель с одним человеком», - сообщила в соцсетях тюменка Оксана И.

Ранее «Наш город» сообщал, что отправить ребёнка в детский лагерь стоит от 860 до 2 тысяч 610 рублей. В прошлом году 14-дневная смена стоила 1650 рублей и 7-дневная — 819 рублей.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Погода в Тюмени#Александр Мязин
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