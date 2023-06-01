Тюменцам напомнили о правилах сезонной уборки

Можно лишь использовать деревья для растопки печи в доме или, например, в бане. А ссжигать остальные отходы, особенно в открытом огне, категорически запрещено. Ситуация с лесными пожарами в регионе лишний раз это доказывает. А если вы все-таки попытаетесь передать весь мусор огню, то нарушите закон «Об охране атмосферного воздуха».