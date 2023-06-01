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Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:21

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Тюменцам напомнили о правилах сезонной уборки

1 июня 2023, 09:08
Фото: 1MI

Тюменцам напомнили о правилах сезонной уборки

Куда девать обрезки кустов, деревьев и старую ботву? Мы узнали у регоператора, как провести уборку участка, не доставив неприятности себе и соседям.

С наступлением тепла жители региона активно наводят порядок на
дачных участках и во дворах. Все отходы частенько отправляются в мусорные контейнеры. Правильно ли они поступают? Кто помогает утилизировать мусор? Что
делать, если в СНТ образовалась стихийная свалка? С этими вопросами мы обратились к представителям регионального оператора ООО «ТЭО».

Фото: ООО "ТЭО"

Можно ли складывать растительные отходы в мусорные контейнеры?

Это запрещено, так как эти контейнеры установлены только для твердых коммунальных отходов (ТКО). Содержимое каждого бака в Тюменской области отправляется прямиком на конвейеры мусоросортировочных заводов в Тюмени, Тобольск и Ишиме. Растительным отходам там делать нечего, поэтому их вывозит другая специализированная техника.
Также на контейнерные площадки для ТКО нельзя выбрасывать:

  • Автомобильные шины. Они относятся к особому классу отходов и размещать их на полигонах — запрещено. А потому регоператор попросту не сможет вывезти эти отходы с контейнерной площадки. По закону владелец автопокрышки обязан сдать её на переработку специализированной организации. Например, посредником с такими переработчиками часто выступают шиномонтажные сервисы, автомастерские и специализированные магазины.
    Отходы капитального ремонта и строительства. Куски бетона, арматуры, кирпичи, отходы от разбора зданий, строений — не относятся твёрдым коммунальным отходом. Для их безопасной утилизации необходимо воспользоваться услугами транспортирующей этот вид отходов компании. Будьте внимательны в выборе подрядчика, чтобы ваш мусор не оказался в лесу. Например, ответственная компания никогда не откажет в предоставлении отчётных документов о доставке груза на лицензированный полигон.
    Бревна и опавшие ветви деревьев. Весной этого добра навалом, однако здесь ответственность лежит на тех, кто проводил обрезку деревьев на участке, если дерево срублено. Или служба заказчика, которая несет ответственность за территорию. Если ветви или бревна обнаружены на частном участке, то необходимо самостоятельно заказать утилизацию этих отходов.
Фото: 1MI

А если все сжечь?

Можно лишь использовать деревья для растопки печи в доме или, например, в бане. А ссжигать остальные отходы, особенно в открытом огне, категорически запрещено. Ситуация с лесными пожарами в регионе лишний раз это доказывает. А если вы все-таки попытаетесь передать весь мусор огню, то нарушите закон «Об охране атмосферного воздуха».

В Тюменской области с 3 апреля, введен особый противопожарный режим. В городе и в районах несут вахту представители добровольной пожарной охраны и волонтеры. Их задача — своевременно сообщать о возможном возгорании и нарушителях. Кстати, штрафы за несоблюдение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима (статья 20.4 КоАП РФ) на сегодняшний день весьма серьезные:

  • для физических лиц в размере от 2 000 до 5 000 рублей,
  • для должностных лиц в размере от 15 000 до 50 000 рублей,
  • для юридических лиц в размере от 200 000 до 1 000 000 рублей.

И какие остаются варианты?

Существует несколько экологичных вариантов утилизации растительности.
Например, листву можно закопать, получив на выходе через несколько месяцев полезный перегной. Жители сел и деревень очень хвалят этот способ и часто его используют из-за сниженной трудозатратности и качественного продукта на выходе.

«Для растений такой продукт — сплошная польза, ведь он содержит в своем составе азот и фосфор. Также опавшие листья являются кормом для дождевых червей и других полезных насекомых, участвующих в процессе формирования почвы и улучшающих ее структуру и состав», — подчеркивают эксперты.

Отличным решением может стать и емкость для компоста — продукта гниения органических отходов, который считается одним из лучших вариантов удобрения. Чтобы процесс был запущен, необходимо регулярно перетряхивать кучу, а также обеспечить в достаточном количестве доступ влаги и воды.

Фото: 1MI

Кто отвечает за централизованный вывоз растительных отходов в СНТ?

Руководство садоводческого товарищества или общества определяет место для таких отходов, следит за наполнением бункера или площадки, после чего делает заявку на вывоз отходов в специализированную организацию, с которой заключен договор. Как правило, в образцово-показательных СНТ проблем с захламлением не возникает.

Я решил навести порядок в парке, у озера или просто на приглянувшейся территории. Что для этого нужно?

В пределах городской черты места для складирования мусора, оставшегося от ухода за газонами и кустами, или собранного в рамках субботника определяют собственники территории. Они же договариваются со спецтехникой и обеспечивают вывоз отходов. Поэтому, когда речь идет о парке или прибрежной линии необходимо уведомить о намерении органы местного самоуправления.

А что делать, если спилы и собранная трава не вывозятся и захламляют территорию?

Обращаться к ответственным лицам: в ТСЖ, УК, администрацию населенного пункта или руководителю СНТ. Они обязаны устранить нарушения, обеспечив вывоз отходов. Если же результата от этих действий не будет, можно подать запрос на портале «Госуслуги», подробно описав проблему и приложив фото.

#Алиса Вернер#ТЭО#ООО "ТЭО"
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