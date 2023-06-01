Тюменцам напомнили о правилах сезонной уборки

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
С наступлением тепла жители региона активно наводят порядок на
дачных участках и во дворах. Все отходы частенько отправляются в мусорные контейнеры. Правильно ли они поступают? Кто помогает утилизировать мусор? Что
делать, если в СНТ образовалась стихийная свалка? С этими вопросами мы обратились к представителям регионального оператора ООО «ТЭО».
Это запрещено, так как эти контейнеры установлены только для твердых коммунальных отходов (ТКО). Содержимое каждого бака в Тюменской области отправляется прямиком на конвейеры мусоросортировочных заводов в Тюмени, Тобольск и Ишиме. Растительным отходам там делать нечего, поэтому их вывозит другая специализированная техника.
Также на контейнерные площадки для ТКО нельзя выбрасывать:
Можно лишь использовать деревья для растопки печи в доме или, например, в бане. А ссжигать остальные отходы, особенно в открытом огне, категорически запрещено. Ситуация с лесными пожарами в регионе лишний раз это доказывает. А если вы все-таки попытаетесь передать весь мусор огню, то нарушите закон «Об охране атмосферного воздуха».
В Тюменской области с 3 апреля, введен особый противопожарный режим. В городе и в районах несут вахту представители добровольной пожарной охраны и волонтеры. Их задача — своевременно сообщать о возможном возгорании и нарушителях. Кстати, штрафы за несоблюдение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима (статья 20.4 КоАП РФ) на сегодняшний день весьма серьезные:
Существует несколько экологичных вариантов утилизации растительности.
Например, листву можно закопать, получив на выходе через несколько месяцев полезный перегной. Жители сел и деревень очень хвалят этот способ и часто его используют из-за сниженной трудозатратности и качественного продукта на выходе.
«Для растений такой продукт — сплошная польза, ведь он содержит в своем составе азот и фосфор. Также опавшие листья являются кормом для дождевых червей и других полезных насекомых, участвующих в процессе формирования почвы и улучшающих ее структуру и состав», — подчеркивают эксперты.
Отличным решением может стать и емкость для компоста — продукта гниения органических отходов, который считается одним из лучших вариантов удобрения. Чтобы процесс был запущен, необходимо регулярно перетряхивать кучу, а также обеспечить в достаточном количестве доступ влаги и воды.
Руководство садоводческого товарищества или общества определяет место для таких отходов, следит за наполнением бункера или площадки, после чего делает заявку на вывоз отходов в специализированную организацию, с которой заключен договор. Как правило, в образцово-показательных СНТ проблем с захламлением не возникает.
В пределах городской черты места для складирования мусора, оставшегося от ухода за газонами и кустами, или собранного в рамках субботника определяют собственники территории. Они же договариваются со спецтехникой и обеспечивают вывоз отходов. Поэтому, когда речь идет о парке или прибрежной линии необходимо уведомить о намерении органы местного самоуправления.
Обращаться к ответственным лицам: в ТСЖ, УК, администрацию населенного пункта или руководителю СНТ. Они обязаны устранить нарушения, обеспечив вывоз отходов. Если же результата от этих действий не будет, можно подать запрос на портале «Госуслуги», подробно описав проблему и приложив фото.