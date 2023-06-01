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Тюменский учитель смог выиграть в лотерею 5 млн рублей

1 июня 2023, 10:50
Фото: 1MI

Учитель из Тюменской области выиграл в лотерею 5 миллионов рублей

Тюменец стал победителей 546-го тиража «Жилищной лотереи». Он выиграл сразу пять миллионов рублей.

По данным пресс-службы «Столото», Николай Важенин работает старшим инструктором в школе. На свой выигрыш он планирует купить квартиру. Счастливый билет он выбирал определенным методом: искал, где в игровых полях больше чисел семь и восемь, так как был уверен, что они принесут ему удачу. Позже ему пришло СМС от «Столото».

«Решил остановиться и зайти в личный кабинет. Там уже висела информация о выигрыше!», - сообщил Николай.

Ранее «Наш город» сообщал, что в ноябре 2022 года тюменец смог выиграть рекордные 12 млн. Участник розыгрыша купил билет всего за 60 рублей

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Деньги#Лотерея
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