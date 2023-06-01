Тюменский учитель смог выиграть в лотерею 5 млн рублей

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
По данным пресс-службы «Столото», Николай Важенин работает старшим инструктором в школе. На свой выигрыш он планирует купить квартиру. Счастливый билет он выбирал определенным методом: искал, где в игровых полях больше чисел семь и восемь, так как был уверен, что они принесут ему удачу. Позже ему пришло СМС от «Столото».
«Решил остановиться и зайти в личный кабинет. Там уже висела информация о выигрыше!», - сообщил Николай.
Ранее «Наш город» сообщал, что в ноябре 2022 года тюменец смог выиграть рекордные 12 млн. Участник розыгрыша купил билет всего за 60 рублей