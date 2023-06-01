Тюменский учитель смог выиграть в лотерею 5 млн рублей

По данным пресс-службы «Столото», Николай Важенин работает старшим инструктором в школе. На свой выигрыш он планирует купить квартиру. Счастливый билет он выбирал определенным методом: искал, где в игровых полях больше чисел семь и восемь, так как был уверен, что они принесут ему удачу. Позже ему пришло СМС от «Столото».