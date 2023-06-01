Тюменских дачников, которые продают урожай вдоль дороги, могут оштрафовать

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
По данным «Новых Известий», запретов для любителей огородов может стать больше.
На дороге часто можно увидеть дачников и жителей сёл, которые торгуют урожаем и тем, что удалось добыть в лесу. Чаще всего сотрудники МВД и чиновники муниципалитетов смотрели сквозь пальцы. Тем более, что по закону владельцы участков могут реализовывать продукты, которые были выращены в огороде (картошка, огурцы, малина, клубника, яблоки). Сюда же подпадают варенья и соленья. Отрывать юрлицо тюменцам для этого не нужно.
«Собственную продукцию можно продать по договорённости друзьям и знакомым, можно дать объявление на различных онлайн-площадках или выложить пост в соцсетях (не часто там встретишь фото пенсионеров на фоне своего урожая, но вот такая возможность предусмотрена) — главное не устраивать собственную торговую точку. Таковой вполне могут признать вашу табуретку у дороги», - сообщают «Новые Известия».
Для стабильных продаж нужно идти на рынок или ярмарку.
В 2022 году союз дачников озвучил инициативу разрешить продавать домашнюю птицу или кроликов. Сейчас это разрешено, но в случае жалоб от соседей эту деятельность придётся прекратить.
Сейчас дачникам запрещено продавать свою продукцию вдоль дорог и улиц, на станциях метро и возле них, в транспорте. Продукты гнилые, не отмытые от земли и с посторонним запахом тоже. В-третьих, запрещено продавать продукцию, выращенную с помощью наёмных сотрудников. Заплатили рабочему за помощь в выкапывании картошки и разгрузке навоза для удобрения грядок — ваши продажи формально стали вне закона. Это уже считается коммерческой деятельностью. Запрещено продавать яйца и молоко.
Оштрафовать за это могут на сумму от 500 до 2,5 тысяч рублей.
Стоит отметить, что в ЕС дела обстоят не лучше. Там тоже нужно собирать документы на реализуемые продукты. А в Великобритании большим влиянием обладают советы местных жителей.