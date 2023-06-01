Тюменских дачников, которые продают урожай вдоль дороги, могут оштрафовать

На дороге часто можно увидеть дачников и жителей сёл, которые торгуют урожаем и тем, что удалось добыть в лесу. Чаще всего сотрудники МВД и чиновники муниципалитетов смотрели сквозь пальцы. Тем более, что по закону владельцы участков могут реализовывать продукты, которые были выращены в огороде (картошка, огурцы, малина, клубника, яблоки). Сюда же подпадают варенья и соленья. Отрывать юрлицо тюменцам для этого не нужно.