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Тюменская полиция заинтересовалась хозяевами собаки, напавшей на ребенка в подъезде

1 июня 2023, 05:17
Фото: 1MI

В Тюмени полиция заинтересовалась хозяевами собаки, покусавшей ребенка в подъезде

В Тюмени полиция проводит проверку по факту нападения собаки бойцовской породы на девочку в подъезде дома по улице Самарцева, 20.
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Тюмень
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка», — сообщили «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области.

Инцидент произошел накануне. Ребенок стоял у лифта, когда из соседской квартиры выбежал пес и напал без какой-либо причины. В итоге девочке пришлось провести два часа в больнице. По словам ее мамы, ребенок испытал сильнейший стресс.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени владельцу стаффордширского терьера, напавшего в январе этого года в лифте на 2-летнего ребенка, назначили штраф в размере 65 тысяч рублей.

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