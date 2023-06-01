Тюменская полиция заинтересовалась хозяевами собаки, напавшей на ребенка в подъезде

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 06:14
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка», — сообщили «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области.
Инцидент произошел накануне. Ребенок стоял у лифта, когда из соседской квартиры выбежал пес и напал без какой-либо причины. В итоге девочке пришлось провести два часа в больнице. По словам ее мамы, ребенок испытал сильнейший стресс.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени владельцу стаффордширского терьера, напавшего в январе этого года в лифте на 2-летнего ребенка, назначили штраф в размере 65 тысяч рублей.