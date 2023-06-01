Танцуют все: зрители фестиваля «Музсходка» получат скидки на квартиры в «Стране»

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Фестиваль пройдет в третий раз, но впервые в таком масштабе. Вход для зрителей свободный.
Специально для зрителей фестиваля «Страна Девелопмент» подготовила выгодное предложение. Жители Тюмени могут получить скидку до 300 000 рублей на покупку новой квартиры в ЖК, которые строит компания в городе. Для этого нужно будет перейти по qr-коду, который разместят на трех главных сценах фестиваля — у «Конторы пароходства», ДК «Нефтяник» и на Набережной (РОК-сцена).
Для удобства тюменцев и гостей фестиваля все 8 площадок «Музсходки» будут находиться в историческом центре Тюмени и любимых многими местах: на пешеходной улице Дзержинского, рядом с Филармонией, на набережной, у Дома культуры «Нефтяник» и других локациях, отмеченных на карте.
Зрителей ждут не только выступления артистов, организаторы также подготовили угощения, мастер-классы и подарки.
Когда узнали, что в Тюмени вновь проходит «Музсходка», а в этом году в таких масштабах, не смогли пройти мимо. Развитие творческой среды — одно из направлений работы нашей компании. В наших ЖК мы создаем пространства для самореализации: развивающие детские площадки, бульвары со сценами и амфитеатрами, где можно собираться с единомышленниками и проводить праздники, спектакли и концерты, — рассказали в пресс-службе ГК «Страна Девелопмент».
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