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Танцуют все: зрители фестиваля «Музсходка» получат скидки на квартиры в «Стране»

1 июня 2023, 04:08
Фото: «Страна Девелопмент»
3 июня в Тюмени пройдет масштабный мультижанровый фестиваль «Музсходка». На 8 сценах выступят более 100 артистов и коллективов из 26 городов России. Генеральным партнером события выступил федеральный застройщик «Страна Девелопмент».

Фестиваль пройдет в третий раз, но впервые в таком масштабе. Вход для зрителей свободный.

Специально для зрителей фестиваля «Страна Девелопмент» подготовила выгодное предложение. Жители Тюмени могут получить скидку до 300 000 рублей на покупку новой квартиры в ЖК, которые строит компания в городе. Для этого нужно будет перейти по qr-коду, который разместят на трех главных сценах фестиваля — у «Конторы пароходства», ДК «Нефтяник» и на Набережной (РОК-сцена).

Фото: «Страна Девелопмент»

Для удобства тюменцев и гостей фестиваля все 8 площадок «Музсходки» будут находиться в историческом центре Тюмени и любимых многими местах: на пешеходной улице Дзержинского, рядом с Филармонией, на набережной, у Дома культуры «Нефтяник» и других локациях, отмеченных на карте.

Фото: «Страна Девелопмент»

Зрителей ждут не только выступления артистов, организаторы также подготовили угощения, мастер-классы и подарки.

Когда узнали, что в Тюмени вновь проходит «Музсходка», а в этом году в таких масштабах, не смогли пройти мимо. Развитие творческой среды — одно из направлений работы нашей компании. В наших ЖК мы создаем пространства для самореализации: развивающие детские площадки, бульвары со сценами и амфитеатрами, где можно собираться с единомышленниками и проводить праздники, спектакли и концерты, — рассказали в пресс-службе ГК «Страна Девелопмент».

Реклама. АО СЗ «Стройтранс №1». strana.com.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Общество#Застройка#Музыка#Фестиваль#Покупка квартир
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