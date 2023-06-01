Танцуют все: зрители фестиваля «Музсходка» получат скидки на квартиры в «Стране»

Специально для зрителей фестиваля «Страна Девелопмент» подготовила выгодное предложение. Жители Тюмени могут получить скидку до 300 000 рублей на покупку новой квартиры в ЖК, которые строит компания в городе. Для этого нужно будет перейти по qr-коду, который разместят на трех главных сценах фестиваля — у «Конторы пароходства», ДК «Нефтяник» и на Набережной (РОК-сцена).